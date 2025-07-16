影／榮惠董座：關稅無直接影響 AI 伺服器應用快速成長

PCB設計廠榮惠-KY創（6924）董事長劉世璘16日指出，公司觀察對等關稅無直接影響，公司開拓AI伺服器應用有成，加上近期關稅與匯率變數已逐步趨緩，有助公司重新回到穩健的成長軌道，為下半年及未來營運注入更多信心。墨西哥初期先設立營運據點9月將前往當地，後續將視日系客戶需求設立倉儲。

榮惠-KY今天舉辦媒體餐敘，向外界分享最新營運現況與未來發展布局，劉世璘表示，榮惠-KY自2007年創立以來，以「彈性」與「輕資產」作為核心競爭力，採取不自建產線的模式，整合多家合作工廠並結合拼板設計、供應鏈協調與品質管理，提供客戶「少量多樣」的一站式解決方案，靈活滿足市場多變的需求。

劉世璘指出，這套商業模式不僅降低固定成本與資產折舊壓力，更在產業波動時展現高效調度資源、穩健獲利的韌性。

他提到，榮惠-KY深耕日系車用電子與消費性電子領域，累積了穩固的客戶基礎與信賴關係，持續強化即時在地化服務，發揮卓越的供應鏈整合能力。

隨著電動車及AI伺服器等應用領域快速成長，榮惠-KY積極拓展北美、歐洲與墨西哥等新市場據點，回應車載電子客戶的全球擴張需求，並將多元化產品組合視為分散單一市場波動風險的關鍵策略。

今年上半年，公司主要營運據點表現穩健，6月合併營收達新台幣1.54億元，年增9.28%，累計前6個月營收年增率維持正成長，營運表現符合預期，劉世璘指出，這正是榮惠在供應鏈彈性與少量多樣策略下，能穩健因應外部變數最佳證明。

除了營運動能，榮惠-KY也持續推進ESG永續經營，取得ISO品質與環境管理認證外，近年積極投入公益活動，包含淨灘、贊助體育發展及扶助弱勢學童等，善盡企業社會責任，打造與社會共好的正向循環，財務體質方面，公司近年獲利穩定，依循股利政策持續發放現金股息，實際回饋長期支持的股東。

劉世璘強調，榮惠-KY將持續以「客戶競爭力就是我們的競爭力」為核心理念，協助客戶優化產品設計與採購策略，強化供應鏈彈性與國際布局，並發揮輕資產經營與彈性調度的優勢，帶領榮惠穩健邁向全球PCB整合服務的領導品牌。