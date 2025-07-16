YouTube輕量無廣告方案來台 少了關鍵3功能

瀏覽YouTube影片卻不想看廣告，原本只有月付新台幣199元的Premium零廣告方案可以選擇。YouTube今天在台灣推出更低價的Premium Lite試行方案，月付119元就可以零廣告觀看大多數影片，預計未來幾週內在全台各地全面上線。

需要注意的是，Premium Lite方案不支援零廣告音樂內容，也不支援離線下載和背景播放。

YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆在官方部落格發文說，Premium Lite主要專為想要在遊戲、喜劇、烹飪、學習等內容中享受無廣告體驗的觀眾而設計，這項新的會員資格適用於各種裝置，包括手機、筆記型電腦和電視。

雖然Premium Lite為大多數影片提供零廣告觀看，但陳容歆提醒，在音樂內容和Shorts短影片，以及使用者搜尋或瀏覽時，仍可能出現廣告。對於想在YouTube和YouTube Music上享受無廣告音樂，以及離線下載和背景播放功能的使用者，建議選擇現有的Premium方案。

陳容歆指出，這次在台灣推出Premium Lite，能讓使用者享受更少干擾的觀影體驗。這次方案擴展也持續為創作者和合作夥伴創造額外的收益機會，YouTube今年將繼續把Premium Lite試行方案擴展到更多國家和地區。