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ChatGPT大規模當機趨緩 官方尚未說明原因

中央社／ 台北16日電

OpenAI公司旗下聊天機器人ChatGPT今天發生大規模當機，不斷顯示「訊息串流錯誤」無法操作，至上午11時後已趨緩。外傳可能與OpenAI今天向付費用戶推出進階語音功能導致流量壅塞有關，但官方尚未出面說明。

根據斷線追蹤網站Downdetector.com的資料，OpenAI服務從上午約8時30分開始出現大量用戶回報問題，其中超過60%與ChatGPT有關，其他問題為登入或網站操作異常。

記者稍早實測ChatGPT網頁版，詢問是否發生當機，系統不斷顯示「訊息串流錯誤」，無法操作，至11時後逐步恢復正常，但仍有回應卡頓的情形。

聊天機器人

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