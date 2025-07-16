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研調：人形機器人發展關鍵 模組、AI推論與安全標準

中央社／ 台北16日電

研調機構DIGITIMES今天指出，儘管應用前景明朗，當前人形機器人仍面臨製造成本高昂、控制器效能不足與安全規範缺乏等挑戰，因此零組件模組、AI推論能力與安全標準3大面向，將決定市場擴張速度與產業價值分配。

DIGITIMES表示，2025年是人形機器人啟動元年，台廠應掌握關鍵零組件，掌握供應鏈轉型契機。在全球科技創新浪潮推波助瀾下，人形機器人正逐步從概念走向商用。

根據DIGITIMES最新發布「2025人形機器人元年：全球市場趨勢與關鍵技術解析」指出，雖然人形機器人短期內難大規模普及，2025年僅占全球機器人市場0.2%，可望於2030年擴增至2%，隨著人工智慧（AI）技術快速成熟與人力短缺加劇，人形機器人正成為全球產業鏈下一階段競逐的制高點。

DIGITIMES說明，人形機器人將是下一個物理AI（Physical AI）革命主戰場，關鍵問題不在於會不會發生，而是從哪裡開始、如何落地。報告中進一步提出「人形0.5版」與「人形1.0版」的雙階段發展藍圖，其中0.5版以輪式移動與單、雙臂夾取設計為主，專攻物流、倉儲等特定場域的應用需求，將會在2025至2028年，推動全球機器人產業從成熟的工業型、甚至服務型機器人再往前一步的演進。

另外，1.0版則以雙足行走、靈巧手等高自由度模組為核心，具備深入製造、服務與家用領域的潛力。

DIGITIMES預估在2029年後，人形機器人的導入有機會加速，並且應用領域會從工業逐漸涉及至服務業等場景。

機器人 服務業 AI

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