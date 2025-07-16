台積電17日法說會倒數 會前五大預測一次看

台積電（2330）將於17日下午盤後召開法說會，隨著召開時間倒數計時，本報記者整理業界以及市場、研究機構對會前五大預測一次看，供本報讀者參考。

台積電預計17日召開實體法說會，屆時將公布第2季財務報告及2025年第3季業績展望，將成為市場風向球。台積電官網公告，第2季法人說明會將於17日台灣時間14時、美東時間2時舉行；公布財務報告前十天（7日至16日）為緘默期。以下為本報記者整理近期各界看法。

一、上季美元財測可望超標 雙率達低標

雖然財報屬於過去式，台積電也尚未公布第2季美元營收。不過法人則預估，台積電第2季美元營收若以平均匯率30.8估算，已跨越300億美元達約303億美元，實際數據待公司公布，美元營收優於預期，不過新台幣升值將使財報驚喜程度下滑，預估雙率毛利率、營益率皆逼近低標。

二、本季美元財測再創高 續衝300億美元關卡以上

展望第3季，法人預估台積電受惠於蘋果新機備貨矽含量提升以及輝達衝刺AI新應用雙引擎挹注，美元營收將再創新高，估計季成長3-7%，持續跨越300億美元關卡，下半年逐季升溫下將帶動全年首破千億美元關卡。

三、資本支出區間不變

台積電將於17日召開法說會，屆時資本支出仍將是關注焦點，法人預期台積電今年資本支出區間不變，不過對等關稅干擾市場景氣，審慎策略下，法人估逼近低標380億美元，至於整體預期區間380至420億美元區間不變，並預期2026年資本支出持續較今年提升挑戰400至450億美元的新高，主要投資於1奈米以下先進製程研發與2奈米量產所需，以及加速全球製造足跡的需求。

台積電先前在法說會上曾提及，較高水準的資本支出始終與公司未來數年較高的成長機會相關，台積電繼續投資以支持客戶成長，2025年資本支出中，有一小部分與該公司最近宣布有意增加千億美元拓展美國亞利桑那州產能的投資計畫相關。

四、全年美元營收成長上修機率增 但多空論戰也不排除下半年成長動能低於上半年

台積電今年上半年美元營收年增幅大超標達約四成，法人看好台積全年成長上修機率增，不過若未上修表示下半年旺季不太旺，原先公司估計成長25%區間，可望上修至30%區間（成長31-40%中間值約35%）。

台積電今年首季實際營收255.3億美元，第2季法人推估約303億美元，上半年已年成長達約40.6%，上半年已大幅超越公司預估全年美元營收成長近25%展望，若成長軌跡不變且客戶行為未改變，全年推估成長31-40%中間值約35%。台積電先前官方數據顯示，2024年當時上半年美元營收396.9億美元，下半年503.8億美元。

五、客戶群催促 美國布局可望加速、2奈米也將加速放量

台積電美國新廠客戶群訂單湧入，包含蘋果、超微（AMD）、高通、博通以及輝達（NVIDIA）五大客戶訂單可望在今年全數到位。除了最大客戶蘋果率先包下首批產能，輝達方面相關產品目標今年底加入量產，外傳超微、高通、博通也將先後運用該區域新廠生產，可望帶動台積美國新廠規模經濟發展。同時台積電2奈米今年下半年已先在台灣寶山與高雄廠區陸續量產後，後續也將因應客戶群需求加速放量，至於實際情況待公司法說會說明。

Counterpoint Research也指出，台積海外晶圓廠建設進展受關注。例如美國亞利桑那州Fab 21第二與第三期預計可提前約六個月完工，可能受惠於第一期累積的經驗。同時，也將關注新廠投入營運後，對整體營運表現與毛利率的潛在影響