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售部分XR研發團隊後仍推新品 宏達電放量漲停

中央社／ 台北16日電

宏達電釋出「What's new」新品預告圖，揭示即將登場的新產品消息，這是HTC今年初出售部分XR研發團隊後，仍推出新品，引起市場關注，帶動宏達電今天股價在20分鐘內放量攻上漲停41.5元。

宏達電15日在全球HTC VIVE官方社群平台，釋出「What's new」新品預告圖，引起市場關注。宏達電表示，更多新產品發布資訊將於近期揭曉。

宏達電今天股價開高走高，不到20分鐘，就放量攻上漲停41.5元鎖住，成交量超過萬張，市價和漲停價位還有超過2.4萬張買單排隊。

宏達電年初宣布與Google簽署協議，Google支付2.5億美元交易價金，部分HTC的XR研發團隊加入Google，按協議內容，HTC的XR智慧財產權以非專屬授權方式授予Google使用。

宏達電董事長王雪紅先前表示，與Google交易已於第1季完成，將強化HTC在XR生態系的發展策略，看好HTC正站在一個全新躍升的起點，將持續以開放、互聯、智慧的策略，邁向更大的成長。

宏達電 HTC Google

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