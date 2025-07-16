挾電信業大數據突破技術 遠傳化身教練助企業AI轉型

「想喝牛奶，就要買牧場養牛嗎？」面對企業主的AI焦慮，遠傳電信資訊長胡德民直言，比起砸錢建構算力，先釐清想用AI解決什麼問題才是關鍵，遠傳擔綱企業AI轉型路上的教練，讓企業不必養牛，也能每天享用最新鮮的AI成果。

生成式AI浪潮席捲而來，不少企業還在觀望、評估、嘗試建模型時，遠傳善用全台電信業唯一獲微軟授權的LSP合作夥伴，自行研發出AI平台「遠傳智靈」，從內部應用驗證起步，轉化為對外輸出的商用解方，更從上百家大型企業中脫穎而出，斬獲經濟部首屆「智慧創新大賞」－「AI應用類－企業公開組」銀牌獎殊榮，創下電信業的最佳成績。

在AI訓練場上，遠傳猶如一名懂技術、帶策略、會陪跑的「教練」，練就了一身精壯的AI肌肉，再協助企業打破迷思與瓶頸，穩健有序地進行AI轉型。

遠傳發展AI內部先行 打詐與IT維運成果亮眼

遠傳資訊長胡德民接受中央社記者專訪時指出，「我們必須先驗證AI這件事，在遠傳內部行不行得通」，目前「遠傳智靈」已廣泛應用於遠傳內部的IT維運、客服平台、智慧助理、財務等系統，也協助friDay影音優化使用者體驗。

胡德民舉例，一般業界研發的「個人化推薦」點擊率僅約3%，但遠傳friDay影音導入「遠傳智靈」生成式AI，優化個人化推薦功能後，點擊率激增8倍、成效顯著。只要對著AI說「推薦我失戀適合看的片」、「我想看女主角對抗病魔的劇」，AI就能理解並推薦適合片單，不僅改善使用者體驗，也增加舊片重播機會、提高片庫授權價值，讓長尾效益更具商業價值。

此外，遠傳打造全台首個AI預測詐騙偵測系統「打詐智靈」，建立詐騙行為特徵資料庫，持續強化模型效能，即時偵測的效率大幅提高。胡德民指出，「每月可攔阻逾10萬通詐騙電話、5000則簡訊」，因為借助科技防範得宜，根據165統計，遠傳在詐騙門號中的比例向來是最低。

AI也助陣IT維運，胡德民說，遠傳內部需維運超過400 套系統，夜班人力有限，特別是在缺工的時代，更難應付突發狀況。AI介入後，值班人員能以自然語言詢問AI，「過去30分鐘有哪些系統異常？」讓年資較淺的工程師也能快速定位問題，縮短處理時效。

胡德民進一步舉例，人力資源部門天天處理近7000名員工對於病假、喪假、薪資補貼辦法的細節諮詢，AI的出現解決他們工作的最大痛點，更別說客服部門，遠傳把所有客服留言彙整成珍貴的數據資料庫，催生AI客服「愛瑪」，在門市與線上為客戶解惑。

大數據是電信業天然優勢 遠傳精煉「皇冠上的鑽石」

「遠傳智靈」的技術突破點，在於系統核心採用RAG（Retrieval Augmented Generation，檢索增強生成）與自主代理式AI技術。胡德民解釋，就是讓AI學習語言的過程大進化，從傳統比對式進化到理解、推理問題背後的動機，RAG模型會從指定的知識庫中檢索相關信息，「只要給他正確、充足的資料，AI就能夠得心應手，而且進步得非常快」。

遠傳是電信業者，擁有發展AI的天然優勢，胡德民指出，「電信公司必備的文化本來就是大數據，是一個靠大數據堆砌起來的行業」，遠傳發展AI，相對在數據、人才的儲備上已具備扎實的基礎。「有好的數據基礎，生成式AI就能錦上添花，成為皇冠上的那顆鑽石，如果沒有數據，它就會一本正經的胡說八道」。

胡德民比喻，訓練生成式AI就像教小孩，你要告訴他該學習什麼、餵給他正確的知識，「如果不給他課本，不告訴他考試會考什麼題目，就指望他能夠考100分，這根本不make sense（合理）」。

追求可負擔的AI 遠傳：Begin from small

胡德民表示，企業面對AI，「絕對不是先考慮買什麼AI機房」，而是要先盤點「AI能幫忙解決什麼問題，或創造什麼價值？」

他進一步說，遠傳一開始就決定「不砸大錢、開墾牧場養牛，只為喝一杯鮮奶」，而是運用現有的AI工具、LLM（大型語言模型），所以更具備效益，「當人家還在看牛肉麵食譜時，我已經吃兩碗了」。

「至於AI能否解決問題，則有4個要素：場景、數據、工具、人才，缺一不可」，胡德民說明，場景就是找到想透過AI解決的問題，以及足夠和正確的數據資料庫，至於工具方面，企業若資源有限，不需要投資自有AI算力中心，只要善用公有雲、開源工具，就能快速驗證、調整、擴張AI應用。

胡德民認為，「尤其台灣有90%都是中小企業，要追求的是Affordable AI，一個負擔得起的AI」，希望企業面對AI是Begin from small（從小事做起），才能快速驗證道路的對錯。

人才也是AI的關鍵資產，胡德民指出，許多人擔心AI會導致傳統人力失業，但遠傳電信總經理井琪曾對員工說，「AI不會取代任何員工，但不懂AI的人，將被懂AI的人取代。」藉此鼓勵員工不要畏懼AI，而是要擁抱AI。

AI輸出智慧醫療與城市 翻倍成長新經濟

遠傳也積極將這套實戰型AI平台推向外部企業，未來可廣泛運用於高科技、傳統製造、零售流通、金融、醫療、智慧城市及校園等各行各業多元場域。

胡德民指出，AI可以從提高企業員工生產力的「白領賦能」，延伸走向「白袍賦能」，遠傳與亞東醫院失智中心合作，整合過去衛教、FAQ的資料，透過RAG知識導入，生成式AI衛教助手能迅速回覆病患與家屬問題，大幅降低醫護人員的工作負荷，避免第一線護理師「天天被100、200通電話轟炸」情況，目前類似應用正在複製到像是慢性病等醫療群體與機構，政府也有意推展至基層診所，協助醫病結構同步AI升級。

此外，遠傳也在發展的偏鄉5G醫療、5G救護車，以及智慧城市、智慧校園等範疇，如能源管理、智慧路燈、充電樁監控等，都會是生成式AI的應用場景。胡德民十分看好龐大的商機，預估AI相關業務每年將倍數成長，「案子應接不暇，未來3年都排滿了」。