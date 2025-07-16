不只文曄看到！被動元件代理高利潤 大聯大更早發動3收購案

被動元件通路業務毛利高，兩大IC通路商大聯大（3702）、文曄（3036）都早已看到，積極布局。文曄溢價21%換股條件激勵下，日電貿（3090）16日股價強勢漲停，文曄指目前被動元件業務營收比僅個位數，以今年破兆元營收推算約數百億營收，大聯大則比文曄更早在10多年前就看到被動元件代理機會，發動3次併購，目前相關業務年營收200～300億元。

日電貿毛利率16~17%，優於傳統IC通路商5%以內水準，看好被動元件代理業務成長性，文曄15日宣布以21%溢價去增資換股日電貿持股，從持股15%提高至36%，而日電貿也取得文曄5%股權，雙方不花一毛現金，完成換股策略聯盟布局。

文曄副總經理林冠男表示，過去以主動元件IC代理為主，但AI應用加速被動元件需求成長，且代理被動元件的利潤率也高於平均，加上客戶原本需求就完整，兼對主動跟被動元件需求，取得Future後雖有被動元件代理業務，但集中歐美，亞洲較小，故期望跟日電貿合作雙方做大做強。

不只是文曄看到被動元件業務高毛利高成長性優勢，大聯大也同樣看好此商機，公司一年被動元件代理業務營收約200~300億元，法人推估相關業務營收比5%。

大聯大2023年併購衡國（VSELL）集團取得安非諾被動元件業務，2008年收購凱悌公司，該公司主要被動元件業務，產品線包括鉭質電容、韓國三星積層電容、石英振盪晶體、排阻、高分子電解電容等等，另大聯大2012年也有收購隆昕集團取得Molex被動元件大中華區代理業務。

至於大聯大取得日電貿股權，是第二大股東，意外成為文曄換股日電貿插曲。但其實，大聯大會變成日電貿股東，是因旗下友尚持有MLCC代理商力垣實業股權，2013年被日電貿收購後，友尚換股間接取得日電貿股票，根據最新持股，大聯大持有日電貿2.75%還剩5,849張。

大聯大2018年一度出售日電貿股票，有不少業外收益，對大聯大而言，日電貿純屬財務投資。

文曄原先沒有代理被動元件相關產品線，去年完成併購加拿大同業Future才開始增加被動元件代理業務，公司粗估Future約20%業績來自被動元件產品線，併入文曄則營收百分比僅個位數。

以今年文曄營收破兆元推算，預估被動元件營收約數百億元左右，而日電貿是台灣最大被動元件通路商，2024年營收121億元，雙方代理產品線重疊度低，市場版圖互補，文曄期望藉此擴大在被動元件布局。

日電貿總經理于耀國補充，本身專注亞洲（台灣及中國大陸）市場為主，而文曄布局被動元件部分是透過去年併購的Future布局歐洲通路為主，故雙方具備互補性，日電貿也可以擴張被動元件業務在東南亞、日韓及美國通路。