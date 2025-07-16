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群聯2026動能強！Controller 與 eSSD 為成長雙引擎

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

群聯（8299）第2季營收季增29%，受惠於BT載板、NAND Flash價格上漲及客戶因應關稅提前備貨。展望後市，法人看好，2026年成長動能可望由Controller IC與eSSD業務雙引擎帶動，基本面持續轉強，明年營運成長可期。

法人表示，展望第3季，提前拉貨效應將使出貨量季增幅低於以往旺季雙位數水準，預估群聯營收僅季增8%至194億元，不過EPS受新台幣升值影響，下修至9.2元，調降幅度達9.7%。

展望2026年，群聯成長動能將來自Controller IC與eSSD業務。隨五大原廠聚焦AI產品研發，預期原廠將進一步外包消費性NAND控制晶片。

此外，群聯已向Samsung與SK Hynix送樣，預計2026年有機會通過驗證，帶動Controller IC業務2025/2026年分別年增15%與18%。

而eSSD產品線在與Nvidia合作夥伴DDN合作推動下，以及推出128TB新品帶動滲透率，預估2025/2026年eSSD營收年增將達20%與70%，營收占比分別達12%與17%。

儘管第3季受匯率與提前備貨影響，整體動能短期趨緩，但考量中長期AI應用帶動儲存需求提升、群聯新客戶拓展與高階產品導入，仍看好其2026年本業獲利維持年增態勢，因此評等維持「買進」。

群聯 營收 台幣升值

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