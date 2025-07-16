研調：CPO 少銅多光半導體商機增 輝達博通 Marvell 推進

Counterpoint Research今天發表CPO相關新聞稿，其中提到CPO少銅多光半導體商機增，輝達NVIDIA、英特爾Intel、Marvell及博通Broadcom等領先業者正積極投入CPO技術的研發與商用布局。

該機構分析，在多種I/O解決方案中，包含OBO（On-Board Optics）、NPO（Near-Packaged Optics）與CPO（Co-Packaged Optics），其中CPO被視為推動AI運算架構進入新世代的關鍵技術，具備顯著頻寬擴展能力、低功耗表現與支援AI超級運算規模化的潛力。

該機構預計，到2027年，隨著NPO與CPO的加速導入，整合式光學模組營收將實現三位數年增長，出貨容量占整體市場的比重也將提升至雙位數。

該機構預計，預計到2033年，超過一半的相關營收與出貨容量將來自整合式半導體光學I/O解決方案，顯示其成為主流的趨勢明確。

Counterpoint Research副研究總監Leo Liu：「這就像從ADSL升級到FTTH光纖上網，但發生在晶片層級。這樣的速度與效率提升，將推動AI計算邁入全新階段。」

Counterpoint Research研究專員David Wu：「從OBO到CPO，隨著『少銅、多光』的轉型，銅線用量逐步減少，效能表現則以非線性速度提升。CPO有潛力帶來80倍效能飛躍，成為實現大規模AI超級運算的關鍵基礎。」