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輝達 H20解禁！台積電、鴻海、英業達等有望受惠

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

輝達H20將恢復在中國市場的銷售，雖解禁後是否會出現強勁拉貨動能仍需觀察客戶未來需求量而定，然原先預期今年H20晶片銷量約100萬顆，因此在解禁後，有望激勵台積電（2330）、鴻海（2317）、英業達（2356）、雙鴻（3324）等營運表現。

法人機構表示，輝達執行長黃仁勳在此次中國行表示，將恢復H20在中國市場的銷售，且美國政府已批准H20晶片銷往中國，並向輝達保證將核發許可證，所以很快就可以開始出貨。而後美國商務部長盧特尼克也公開說明，這項政策目的是讓中國取得足夠的AI晶片，對美國技術產生依賴而離不開美國技術，並表示中國公司目前能獲得的只是輝達「第4好」的晶片。

分析師指出，回顧過去，輝達先前為中國市場設計並出貨其特規晶片H20，而後在2025年在4月時，美國政府實施禁令政策，使未來輝達向中國及部分國家出口H20晶片時，必須在事先獲得美國政府許可。輝達也因此在前一次財報之中，認列H20產品受此影響的約45億美元的庫存損失費用。

以H20將恢復在中國市場的銷售後的結果而言，原先預期2025年H20晶片銷量約100萬顆，因此在解禁下，短期市場有望激勵相關題材概念股，包含台積電、鴻海、英業達、雙鴻等供應鏈廠商，且透過供應鏈訪查得知，部分客戶在年初禁令實施前，已提前備貨庫存，因此解禁後是否會出現強勁拉貨動能，仍需觀察客戶未來需求量而定，但輝達的AI晶片能重新允許出貨中國市場，長期仍將對於H20的相關供應商業務發展有利，也有助供應鏈營運表現。

輝達 晶片

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