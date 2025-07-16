輝達落腳北士科 新壽不同意解約？綠批別想「養地套地」

輝達落腳北士科，北市府日前發函內政部能否核准「專案設定地上權」給輝達，內政部函文表示市府可自訂辦法後辦理。副市長李四川表示，市府朝與新壽合意解約談判，同步也會訂定「專案地上權辦法」給輝達，這1、2個月就會訂出來。不過市府提合意解約後，新壽對「合意解約」都不同意，會進一步協商。

民進黨議員陳賢蔚表示，新壽必須要搞清楚，他們目前身分與身處環境，依契約規定「建物沒有蓋好前無法轉讓」，這是與市府契約中寫死的事：第二，民眾期待輝達可以進駐北士科，新壽也不要一意孤行認為可以在地上權契約期限內將大樓蓋好，因先前三年都沒動，要蓋完是不可能完成的事；第三，如李四川所憂心，若新壽轉讓地上權給輝達，過程是否可賺一筆？這將是市民所無法接受。

陳賢蔚同意市府朝合意解約，認為這也是最好方式。陳說，就是新壽與市府「合意解約」後，將過去付出的拿回去就好，不要想在這過程中得到利潤，尤其拿地上權到現在的3年，新壽都在養地，如果這時間讓新壽轉移地上權，外界會認為新壽是在「養地套利」，企業形象更糟，所以新壽也應趁這機會與市府合意解約，也不會有所損失。

民眾黨議員黃瀞瑩表示，站在地方民意代表角色，當然希望北士科可以更加發展，也希望不管中央或地方將輝達留在北士科，對地方發展一定是好的。不過過去那些不必要的政治質疑，在很多行政程序上會讓大家覺得有些礙手礙腳，但如果大家共同目標都希望輝達留在台北，中央地方就要共同來解決問題，並將程序、辦法更公開透明， 讓外界了解，這絕對會是好事一樁。