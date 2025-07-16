Meta 狂蓋資料中心 AI 伺服器鏈吃香喝辣

無懼關稅等不確定因素干擾景氣，四大美系雲端伺服器供應商（CSP）相繼砸下巨資，擴大AI資料中心投資，催動AI伺服器需求高漲，從伺服器代工廠到上游的半導體IC設計、先進封裝及PCB等，都隨CSP擴展AI資料中心跟著吃香喝辣。

Meta將斥資數千億美元建設資料中心，Meta是晶心科（6533）的大客戶之一，Meta第一代自製MTIA加速器採用晶心科RISC-V架構IP。外界評估，Meta未來兩代的自製AI加速器也都會繼續沿用晶心科的IP。機殼廠晟銘電與散熱廠雙鴻均為Meta的AI資料中心供應鏈，且為關鍵零組件主要供應商之一，有望受惠最深。晟銘電訂單能見度高，法人推估全年營收估至少年增15至20%，主要成長動能來自大客戶AI伺服器機殼訂單增長。

雙鴻主要出貨水冷板與其他水冷相關零組件給ODM，間接打入Meta供應鏈。雙鴻內部目標希望今年水冷產品佔整體營收比重45至50%，隨著第3季泰國生產基地開始挹注水冷產品貢獻後，全年目標有望達陣。

台積電法說會將在周四登場，董事長魏哲家先前在股東會中提到，AI需求一直很強、供不應求，所有客戶都認同台積電且積極下單，「我們生意很好」。在第1季法說會中，魏哲家預測AI加速器對營收貢獻在今年預期將會再成長一倍。

AI熱潮推升AI晶片熱銷，所有晶片都用到先進封裝，仰賴台積電的CoWoS技術，日月光投控、力成及京元電等，也同步看旺前景。

AWS、微軟、Google、Meta主要伺服代工業者包括鴻海、廣達、英業達、緯創、緯穎等大廠。緯創總經理林建勳日前高呼「AI訂單是剛性需求、不受影響」，目前AI伺服器需求大於供給，且AI伺服器技術持續成長，更高效能的伺服器推陳出新，相信客戶還是會買。