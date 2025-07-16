今年三度到訪 黃仁勳表態高度重視大陸
應中國國際貿易促進委員會（中國貿促會）邀請，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（16）日將出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）開幕式，參加相關活動。這是黃仁勳今年第三次訪問大陸，顯示出他對大陸市場的高度重視。
黃仁勳今年1月、4月兩度登陸訪問，足跡遍及多座城市，此行是他今年第三度到訪，自14日他與小米創辦人雷軍的合影流出後，在北京的行程就受高度關注。
第三屆鏈博會今日在北京開幕，輝達首度參展。黃仁勳昨日到中國貿促會拜會會長任鴻斌，雙方就推動美中AI產業交流、加強產業鏈供應鏈合作、促進外資企業更好在陸發展等議題交流。
黃仁勳在會談中表示，AI等技術將進一步為供應鏈服務，促進供應鏈穩定暢通。央視新聞報導，黃仁勳表示，大陸市場龐大、充滿活力。AI在大陸發展非常快，集結全球50%的AI研究人員。美國企業扎根大陸市場的確至關重要。
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