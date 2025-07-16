Meta 砸數千億美元狂蓋資料中心 容量達數百萬瓩 首座明年上線

Meta執行長祖克柏宣布，正投入數千億美元建造多座大型資料中心，容量達到數百萬瓩（GW），首座代碼「Prometheus」（普羅米修斯）的資料中心預定明年上線，以驅動他的「超級智慧」（superintelligence）雄心。

祖克柏14日在Meta旗下社群平台Threads發文表示，「我們稱呼（位於俄亥俄州的）首座（資料中心）為『Prometheus』（普羅米修斯），將在2026年上線」，「我們正在打造好幾座巨大叢集」，指稱規劃還有其他資料中心園區。

Meta另一座名為「Hyperion」的資料中心，未來幾年容量將能擴增到5 GW。正在路易斯安那州里奇蘭郡興建該公司最大的設施，規模幾乎和曼哈頓一樣大。Meta先前表示資本支出可能高達720億美元，聚焦於AI及訓練與執行AI模型所需的資料中心。產業機構SemiAnalysis的一篇報告指出，Meta即將成為首家擁有超過1 GW容量「超級叢集」的AI公司。

據了解，Meta明年上線的資料中心，其伺服器晶片可望是台積電（2330）代工，核心架構採用晶心科高效能RISC-V核心。Meta大舉投資，伺服器代工協力廠廣達、緯穎等也大啖Meta AI大商機。廣達首季AI伺服器占整體伺服器營收占比已超過60%，今年AI伺服器占整體伺服器營收占比可望突破七成。緯穎也樂看下半年AI伺服器出貨「機會很多、十分樂觀」，AI伺服器出貨量將大幅成長，看好AI成長機會，不管是ASIC（特殊應用IC）或GPU伺服器都是如此。

彭博資訊指出，Meta正在興建的資料中心可能是舉世最大。相較於祖克柏形容的「數GW」規模，目前多數資料中心僅有數千瓩（MW）的容量，OpenAI和甲骨文等業者推動的「Stargate」計畫正規劃興建容量更大的設施。

祖克柏已親自籌組「超級智慧實驗室」團隊，以超高薪從OpenAI、Google旗下DeepMind及其他頂尖AI公司挖來研究人員，據傳實驗室高層成員正在討論大幅調整AI策略，考慮開發封閉模型。



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