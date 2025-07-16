白宮政策急轉彎…輝達H20晶片銷陸解禁 台鏈率先受惠

輝達執行長黃仁勳昨（15）日在北京宣布，美國已批准出口許可，輝達將出售H20給中國大陸，並稱非常期待能很快發貨。業界認為此象徵川普政府先前「全面封鎖」的強硬態度急轉彎，有利整體晶片類股。

輝達先前預期營收因出口管制而損失的80億美元，有望逐步「歸隊」，輝達股價15日在美股早盤大漲逾4%，包辦各家AI晶片代工產能的台積電ADR勁揚3%。

輝達H20解禁，意味大陸之後AI晶片供應更順利，輝達H20由台積電（2330）代工生產，為周四將登場的台積電法說會前送上大利多，其他包括鴻海集團、英業達等優先受惠。其中，鴻海集團主要是旗下工業富聯承接大陸當地訂單，貨源將更充裕，英業達主要供貨阿里、字節跳動等大陸一線雲端大廠，也將受惠。

黃仁勳這次訪問北京是應大陸貿促會邀訪，他將於今天出席第三屆「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會）開幕式，這也是他首度參加鏈博會。

黃仁勳接受央視訪問時表示，「美國政府已經批准了我們的出口許可，我們可以開始出貨了，我們將開始向中國市場銷售H20。我非常期待能很快發貨H20，對此我感到非常高興，這真是個非常、非常好的消息。」H20是為遵守美國出口限制而推出專為大陸市場設計的AI晶片。美國政府曾於4月決定禁止輝達向大陸銷售H20晶片。

新加坡聯合早報指，黃仁勳宣布獲准恢復向大陸銷售H20晶片後，大陸多家企業正加緊下單搶購。路透引述知情人士稱，輝達收到訂單後，需提交美國政府審批，目前字節跳動和騰訊正準備提交申請。輝達已建立「白名單」，讓有意購買的大陸企業登記。

這個最新發展也象徵川普政府的政策急轉彎，堪稱黃仁勳的一大勝利。黃仁勳據傳上周和美國總統川普會面時，提出美國應允許輝達繼續在中國大陸經商、取得當地AI人才的論據。

輝達營收成長動能也有望增添柴火。輝達先前已預期，H20遭禁售中國大陸，將使上季營收損失25億美元，本季營收損失80億美元，如今輝達似乎能夠繼許搶攻大陸市場，來自當地營收有望更高，黃仁勳5月預測大陸AI市場未來兩到三年有望增至500億美元。

此外，輝達也計劃針對中國市場推出符合美國出口管制規定的RTX PRO晶片，分析師指出，H20出口解禁與新品推出，可望成為輝達未來幾季的全新成長來源。