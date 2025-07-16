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台版晶片法 五業者申請適用 台積電等七大科技廠符合條件

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
外界預期，台積電可望適用台版晶片法租稅優惠。晶片示意圖。 路透
外界預期，台積電可望適用台版晶片法租稅優惠。晶片示意圖。 路透

台版晶片法之稱的《產創條例》第10條之2已於2023年8月7日實施，今年是第二年申請適用，已於6月底截止申請。產業發展署表示，今年有五家業者遞件申請。外界預期，台積電（2330）可望適用台版晶片法租稅優惠。

根據經濟部公告產創條例第10條之2子法「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」，是以研發費用達60億元、研發密度達6%、購置用於先進製程設備支出達100億元為資格門檻，不限適用產業類別；且2024年有效稅率為15%，才能適用台版晶片法租稅減免。

台版晶片法之適用，去年有四家申請。今年因應美國對等關稅衝擊，台版晶片法適用申請也同步延長至6月底。產業發展署表示，今年有五家業者遞件申請，但相關公司不能對外說明。外界預期，台積電這次應會提出申請適用。

觀察2024年上市櫃公司財報，台積電、聯電、聯發科、瑞昱、聯詠、群聯、台達電、南亞科及華邦電等公司在研發費用、研發密度皆符合申請門檻。

依據公開資訊觀測站資料，2024年台積電研發費用達新台幣2,041億元，研發密度約7%，符合產創條例第10之2規定，年度研發費用支出達60億元、研發密度達6%等條件。

為鼓勵業者加碼投入前瞻創新研發及投資先進製程設備，產創條例第10條之2（俗稱「台版晶片法」）提供優惠抵減率，包含前瞻創新研發支出當年度抵減率25%，及購置先進製程設備支出當年度抵減率5%。

經濟部先前說明，申請產創第10條之2之租稅優惠，企業須提供說明文件及佐證資料，包括：公司產品、國際市場占有率、排名、進出口貿易等數據，作為技術創新和關鍵地位的審查指標等。經濟部將成立跨單位審查小組進行審查，是否符合先進研發投資。

經濟部表示，產創條例第10條之2明定公司須符合較高標準之資格門檻要件。

台積電 台版晶片法

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