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台積電繳稅王 八連霸

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

報稅季結束，財政部統計，全國113年度營所稅總自繳稅額5,834.5億元。五區國稅局結算申報中，北區國稅局以轄內企業自繳稅額（不含暫繳稅額）逾2,862億居冠。對照企業財報資料推估，晶圓代工龍頭台積電（2330）八度成為「繳稅王」，貢獻破千億元。

由於北區國稅局轄區橫跨新北市、桃園市、新竹縣市等，涵蓋新竹科學園區，有多家知名上市櫃公司與科技大廠，營所稅繳稅金額向來是五區國稅局之冠。北區國稅局今年營所稅結算申報件數近39萬件，自繳稅額2,862.6億元，年增率達19.54％。至於企業繳稅王，國稅局強調，基於保密原則，無法對外揭露。

不過若以科技大廠公開財報交叉比對，「護國神山」台積電應持續稱霸繳稅王，結算申報自繳稅額超過1,000億元，較前一年度增加。其餘第二至第五名結算申報自繳稅額約為數十億元，而科技大廠鴻海、晶圓代工大廠聯電、近年受到輝達帶動的AI伺服器大廠廣達、IC設計大廠聯發科、與「航海王」陽明海運，都可望在前十大繳稅大戶榜上。

結算申報 國稅局 台積電

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