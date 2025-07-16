愛立信：全球5G 用戶衝29億 未來十年仍占主流地位

愛立信發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，預估全球5G用戶到今年底達到29億，占行動用戶比重約三分之一，2030年底衝上63億，占全球行動用戶總數94億戶的67%，並認為未來十年仍是5G天下。

台灣電信三雄積極爭搶用戶，台灣月租用戶5G滲透率41.3%，月傳輸量38GB，屬全球前段班，年底5G用戶可望超越4G，滲透率超過五成。

台灣愛立信總經理周大企表示，國家通訊傳播委員會（NCC）統計，台灣月租用戶中，5G滲透率來到41.3%，按照目前每個月成長速度，今年底到明年初台灣月租用戶5G滲透率可望達到占比超過五成的里程碑。

遠傳（4904）公布月租型用戶5G滲透率提升至45.2%，居電信三雄第一，年底要突破50%。

台灣平均行動用戶每月上網量高達38GB，也是全球前段班，比印度的33GB還高。

愛立信預估，6G在2030年將開始出現一點點的網路及用戶，未來十年5G還是主導地位，預估2035年6G才會變成主流。

《愛立信行動趨勢報告》指出，到2024年底，透過5G網路傳輸的行動數據流量，占全球行動數據流量35%，並預計在2030年底達到80%以上，受新型態終端裝置發展及多模態生成式AI應用兩大因素驅動，包含AR眼鏡等新型態終端裝置提供的服務等。

周大企認為，此刻是電信業者升級獨立組網（SA）的關鍵時刻，台灣電信商已開始在特定領域（如直播娛樂節目）測試差異化連接服務，預計未來一至兩年推出商用5G SA服務。愛立信預估，2030年5G SA用戶數達到約37億。5G SA的成長將為企業和消費者帶來更多應用場景，包括直播與影片製作、銷售終端系統（POS機）、大型活動與場館、遊戲、FWA、虛擬私人網路（VPN）、企業辦公等。