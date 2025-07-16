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50億元…北市府與新壽協商關鍵點

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導
輝達進駐北士科，台北市政府15日表態，願與新光人壽合意解約。聯合報系資料照
輝達進駐北士科，台北市政府15日表態，願與新光人壽合意解約。聯合報系資料照

輝達進駐北士科，台北市政府昨（15）日表態，願與新光人壽合意解約，不過台北市副市長李四川卻表達新壽一直不同意合意解約，據知情人士透露，關鍵在於條件，過去新壽在T17及T18已支付44億元權利金，加上土地租金付出6至7億元，合計超過50億元，未來雙方可能必須就解約條件，再進一步協商。

對於李四川表達新壽不同意合意解約，新光人壽昨日表示，此案簽有保密協議，無法對外透露。

知情人士透露，新壽標得T17及T18兩塊土地，無法滿足輝達總部需求，關鍵就在兩塊土地間的道路，輝達需要的是三塊土地，而不只是T17及T18兩塊土地，因此合意解約是唯一途徑。

未來透過北市府與新壽合意解約，再與輝達訂新約，可以由輝達來辦理都市計畫變更，合併土地一起使用，或是由北市府先完成變更，再完整出售給輝達。

雖然北市府已表達透過雙方合意解約，新壽可以不必繳交違約金，但知情人士認為，關鍵在於新壽在T17及T18兩塊土地所支付費用，遠超過北市府對外所揭露的32.7億元。

新壽是在2021年10月以44億元，標得北士科T17及T18兩塊土地的地上權。

輝達 新壽

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