輝達總部落腳北士科有解 輝達與新壽約定9月底完成土地移轉

輝達台灣總部落腳北士科，卻因新光人壽T17、T18地上權問題卡關。台北市副市長李四川昨（15）日透露，輝達與新壽的MOU約定在9月底完成土地移轉，市府將與新壽展開合意解約談判，涉及相關法令，也將同步在一至二個月內完成修訂。

輝達執行長黃仁勳今年5月宣布台灣總部落腳北投士林，台北市長蔣萬安先前證實，輝達要的就是T17、T18土地，然而因為該土地已由新壽取得地上權，「三角習題」至今未解。

新壽上周發函北市府，表明願意轉讓北士科T17與T18土地給輝達。李四川昨日率相關局處首長召開記者會說明北士科進度。

李四川表示，新壽上周發函北市府，屬意地上權直接轉移給輝達，但這與地上權契約不符，恐招致圖利之嫌，站在北市府立場，最好做法是先與新壽合意解約，再將地上權專案轉移輝達。

李四川表示，輝達與新壽簽訂MOU，期限約是在9月底前，要完成土地移轉。但新壽目前仍傾向以轉移方式給輝達，並非合意解約，他猜測，若堅持直接將地上權移轉給輝達，「中間可能有必要的利潤」。他強調，市府擔心直接移轉地上權，是不知道新壽與輝達在這中間有多少利潤，若有相當大的獲利，就可能涉及圖利。

台北市地政局長王瑞雲表示，市府上周四收到新壽公文後已經回函，但到目前為止尚未收到回覆，也有打電話問預計何時回，對方也稱還要請示高層。據北市府統計，新壽已繳給市府權利金加地租合計32.7億元。

北市府日前也函請內政部層轉行政院專案核准設定地上權給輝達公司設立台灣總部。內政部雖認為不符合政院專案，但也正面點出一條路，強調「市府得自訂辦法專案設定地上權」。

北市副秘書長俞振華表示，輝達先前擔心北市府若收回新壽設定地上權，後續還要公開招標，但現在可用自訂辦法專案設定地上權，中央的回覆是解決北市府要將這塊地轉移給輝達很重要的一塊拼圖。