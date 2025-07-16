快訊

美國與印尼達成貿易協議 川普：課徵印尼19%關稅 美產品出口印尼零關稅

第2季智慧機出貨成長放緩

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

市場研究機構國際數據資訊公司（IDC）14日公布的數據顯示，由於美國關稅政策抑制消費者支出，第2季全球智慧手機貨量成長趨緩，蘋果出貨量成長優於整體業者，在新興市場有所斬獲，三星電子則仍是全球最大智慧手機業者。

IDC發布的「全球每季手機追蹤」報告顯示，第2季全球智慧手機出貨量比去年同期成長1%至2.952億支，成長率低於第1季的1.5%。

蘋果iPhone上季出貨量年增1.5%到4,640萬支，儘管上季中國大陸市場出貨衰減1%，但在其他新興市場的出貨量成長二位數，帶動出貨量增幅優於整體產業。

三星上季智慧手機出貨量增長7.9%至5,800萬支，成長最快，出貨量市占也擴增1.3個百分點至19.7%，為全球第一，主要受惠於推出Galaxy A36和A56新機。

上季全球智慧手機市占率第二到四名依序為：蘋果iPhone（15.7%）、小米（14.4%）、Vivo（9.2%）、傳音（Transsion，8.5%）。

IDC說，整體而言，消費者對智慧手機的支出優先度下降，尤其是對低階產品的需求持續疲弱。IDC全球客戶裝置資深研究主管波帕爾（Nabila Popal）說，「經濟不確定性往往壓縮市場對低階產品的需求，該類產品的價格敏感度最高。因此，低階Android手機面臨壓力，拖累整體市場成長。」

手機廠商持續推升高價位產品的銷量，以彌補整體出貨量放緩，同時也試著在較平價的機種加入人工智慧（AI）功能以吸引消費者。

IDC客戶裝置研究主管Anthony Scarsella認為，「面對持續的政治挑戰、戰爭影響，以及關稅所帶來的複雜局勢下，智慧手機市場仍能實現1%的成長，這市場有望回到成長軌道的一個關鍵指標。」

貨量 智慧手機

延伸閱讀

iPhone 17要來了！ 大摩估「這時間點」供應鏈將開始量產出貨

i17問世倒數 「最美iPhone」也有望亮相

Meta開出2億美元天價挖角蘋果AI主管龐若鳴

不滿歐盟開罰5億歐元 蘋果提出法律挑戰

相關新聞

白宮政策急轉彎…輝達H20晶片銷陸解禁 台鏈率先受惠

輝達執行長黃仁勳昨（15）日在北京宣布，美國已批准出口許可，輝達將出售H20給中國大陸，並稱非常期待能很快發貨。業界認為...

輝達總部落腳北士科有解 輝達與新壽約定9月底完成土地移轉

輝達台灣總部落腳北士科，卻因新光人壽T17、T18地上權問題卡關。台北市副市長李四川昨（15）日透露，輝達與新壽的MOU...

大摩：本季iPhone產量躍進 按讚台積、鴻海、大立光等六台廠

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具「大中華科技硬體產業」報告中，預測第3季iPhone產量為5,000萬支，較第2季的4,...

今年三度到訪 黃仁勳表態高度重視大陸

應中國國際貿易促進委員會（中國貿促會）邀請，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（16）日將出席第三屆中國國際供應鏈促進博...

Meta 狂蓋資料中心 AI 伺服器鏈吃香喝辣

無懼關稅等不確定因素干擾景氣，四大美系雲端伺服器供應商（CSP）相繼砸下巨資，擴大AI資料中心投資，催動AI伺服器需求高...

台版晶片法 五業者申請適用 台積電等七大科技廠符合條件

有台版晶片法之稱的《產創條例》第10條之2已於2023年8月7日實施，今年是第二年申請適用，已於6月底截止申請。產業發展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。