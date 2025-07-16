第2季智慧機出貨成長放緩

市場研究機構國際數據資訊公司（IDC）14日公布的數據顯示，由於美國關稅政策抑制消費者支出，第2季全球智慧手機出貨量成長趨緩，蘋果出貨量成長優於整體業者，在新興市場有所斬獲，三星電子則仍是全球最大智慧手機業者。

IDC發布的「全球每季手機追蹤」報告顯示，第2季全球智慧手機出貨量比去年同期成長1%至2.952億支，成長率低於第1季的1.5%。

蘋果iPhone上季出貨量年增1.5%到4,640萬支，儘管上季中國大陸市場出貨衰減1%，但在其他新興市場的出貨量成長二位數，帶動出貨量增幅優於整體產業。

三星上季智慧手機出貨量增長7.9%至5,800萬支，成長最快，出貨量市占也擴增1.3個百分點至19.7%，為全球第一，主要受惠於推出Galaxy A36和A56新機。

上季全球智慧手機市占率第二到四名依序為：蘋果iPhone（15.7%）、小米（14.4%）、Vivo（9.2%）、傳音（Transsion，8.5%）。

IDC說，整體而言，消費者對智慧手機的支出優先度下降，尤其是對低階產品的需求持續疲弱。IDC全球客戶裝置資深研究主管波帕爾（Nabila Popal）說，「經濟不確定性往往壓縮市場對低階產品的需求，該類產品的價格敏感度最高。因此，低階Android手機面臨壓力，拖累整體市場成長。」

手機廠商持續推升高價位產品的銷量，以彌補整體出貨量放緩，同時也試著在較平價的機種加入人工智慧（AI）功能以吸引消費者。

IDC客戶裝置研究主管Anthony Scarsella認為，「面對持續的政治挑戰、戰爭影響，以及關稅所帶來的複雜局勢下，智慧手機市場仍能實現1%的成長，這市場有望回到成長軌道的一個關鍵指標。」