文曄、日電貿換股合作

通路大廠文曄（3036）與被動元件代理商日電貿昨（15）日共同宣布，雙方透過換股深化策略合作，仍將維持各自獨立經營。完成換股之後，文曄對日電貿持股比率將提升到36%，持續作為第一大股東並將取得一席董事；日電貿對文曄持股則提升到5%，成為文曄第四大股東。

文曄與日電貿昨日停牌，今日恢復交易。雙方都增資發行新股，日電貿將新發行7.1萬張，文曄將新發行約4.74萬張，換股比例為每1股日電貿普通股換發0.668股文曄普通股，依照雙方14日的收盤價來計算，文曄以約溢價21%取得日電貿股權。

文曄原本持有日電貿14.58%股權，持股比率將在換股後提高至36%，進一步拉大與日電貿第二大股東、大聯大董事長黃偉祥旗下世友投資的持股差距。根據日電貿最新年報，世友投資持有其約2.75%股權。

日電貿原持有文曄約1.1萬張股票，透過換股對文曄持股比率將增加到5%左右。依照文曄最新年報推估，若其他股東持股數無變動，未來日電貿將成為第四大股東，僅次於祥碩、大聯大，以及文曄董事長鄭文宗旗下的紹陽投資。

在這次透過換股方式提高對日電貿持股之後，文曄強調，雙方維持各自獨立經營，目前沒有進一步合併計畫。

文曄本身原先沒有代理被動元件相關產品線，去年完成併購加拿大同業 Future，大約有二成業績來自於被動元件產品線。文曄認為，日電貿是台灣最大被動元件通路商，雙方代理產品線重疊度極低，透過換股結盟，可深化策略合作關係，創造雙贏，公司可藉此擴大在被動元件的市場布局。

日電貿則希望借重文曄後勤整合的豐富經驗，以及其全球廣泛的客戶基礎，進一步拓展市場版圖，拓展在更多區域的布局。雙方可以更好地服務全球供應商與客戶，進而提升雙方的營運表現，創造股東價值。