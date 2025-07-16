大摩：本季iPhone產量躍進 按讚台積、鴻海、大立光等六台廠

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具「大中華科技硬體產業」報告中，預測第3季iPhone產量為5,000萬支，較第2季的4,650萬支季增近8%。台廠中，看好台積電（2330）、鴻海、大立光等六大台廠，均給予「優於大盤」評級。

大摩台灣區研究部主管施曉娟指出，根據供應鏈訪查，第2季iPhone產量預估數為4,650萬支，大體符合預期，較首季減少7%，較去年同期則增加19%。其中，季減幅相對較小的主因，是客戶因應美國關稅而提前拉貨。

展望第3季，預估單季iPhone產量為5,000萬支，季增近8%、年減7%。由於相關零組件廠自6月起已開始為iPhone 17進行生產及備貨，帶動零組件出貨成長將略高於季節性水準，據此推測iPhone 17 新機將於8月開始組裝出貨。

而在iPad方面，由於返校潮效應的促銷活動帶動現有 iPad機種持續出貨，施曉娟估計第3季整體iPad生產量約為1,400萬台，季減3%、年減10%。

對應到台系供應鏈，隨新機出貨挹注，包括台積電、鴻海、大立光、玉晶光、聯詠、台達電等個股，大摩均相對看好，六檔個股都給予「優於大盤」評級，其中台積電更列首選（Top Pick）標的，目標價看1,288元。

台積電預計今年下半年開始量產2奈米製程，月產能今年將擴增至4萬至5萬片、2026年底達到9萬片規模。首家導入客戶為美商蘋果（Apple），預計今年第4季將用於Apple Silicon與自有雲端運算需求。

鴻海方面，大摩指出，儘管匯率不利於第2季財報，但雲端與網通業務可望隨GB200機架持續出貨而逐季成長，預料將成為下半年成長主力；而iPhone 17系列的推出亦有助攻效果，因此維持「優於大盤」評等，目標價200元。

此外，大摩看好Apple Intelligence與下半年新款iPhone的推出，將成為大立光的成長催化劑，帶動光學元件需求上升；除智慧機外，AR、AI智慧眼鏡與人形機器人業務長線估值具想像空間，因此評等「優於大盤」，目標價2,800元。