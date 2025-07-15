颱風重創南台灣 電信三雄修復逾9成基地台

丹娜絲颱風強襲南台灣，重創雲嘉南地區，導致多處通訊中斷，電信三雄積極搶修，出動衛星行動車提供緊急信號涵蓋，目前受風災影響的行動通訊基站已有逾9成完成修復。

丹娜絲颱風導致南部多處通訊中斷，中華電指出，累計無法正常服務行動基地台逾千台，第一時間成立應變中心並派出搶修團隊，統計至7月14日為止，出動人力達2613人次，調派移吊桿車、行動基地台、衛星設備及電桿2000多根、大量纜線及設備和資源進行搶修。

中華電表示，截至今天上午8時，基地台僅剩6台尚未修復，包含市話、寬頻、行動基地台修復率達99.5%，針對受災客戶也提供電信費減免，搶修中尚難全面恢復的地區進行緩催停等關懷措施。

中華電指出，此次風災搶修及復原期間，每天調派16部以上高低軌衛星行動車機動馳援各鄉鎮，並提供嘉義、台南重點站台（人口密集、指揮中心等）的信號涵蓋。

台灣大哥大表示，第一時間啟動緊急應變機制，動員北、中部工程團隊數百人，提供緊急通訊服務，並在主管機關協助下，出動10部搭載衛星通訊設備的OneWeb衛星行動車，提供臨時網路涵蓋與緊急通訊支援。

台灣大哥大統計，截至目前為止，受丹娜絲颱風影響的行動通訊基站已有逾9成完成修復，但部分重災區，如台南學甲、七股、北門、將軍以及嘉義東石、布袋等地，因基礎設施損毀嚴重，修復難度較高，仍持續進行中。

遠傳電信也強調，第一時間啟動人力及物資跨區調度，動員數百名網路維運工程人員、投入超過1500人次全力搶修，並出動14輛行動通訊車、包含10輛搭載衛星傳輸的「衛星行動車」部署在嘉南地區，隨時機動調度支援災區通訊，目前整體修復率已近95%。

此外，3家電信業者都在災區提供民眾免費充電與維修、換補卡等服務，並依障礙修復情形及服務契約規定減免費用，暫緩帳單催收1個月。