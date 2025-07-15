iPhone 17要來了！ 大摩估「這時間點」供應鏈將開始量產出貨

摩根士丹利（大摩）證券在最新出具「大中華科技硬體產業」中，預測第3季iPhone產量為5,000萬支，較第2季的4,650萬支季增8%。由供應鏈訪查推測，預期iPhone 17新機將於8月開始組裝出貨。

大摩台灣區研究部主管施曉娟指出，根據供應鏈訪查，第2季iPhone產量預估數為4,650萬支，大體符合預期，較首季減少7%、較去年同期則增加19%。其中，季減幅相對較小的主因，為客戶因應美國關稅問題而提前拉貨。

展望第3季，預估單季iPhone產量為5,000萬支，季增8%、年減7%。由於相關零組件廠自6月起已開始為iPhone 17進行生產及備貨，帶動零組件出貨成長將略高於季節性水準，據此推測iPhone 17新機將於8月開始組裝出貨。

而在iPad方面，由於返校潮效應的促銷活動帶動現有iPad機種持續出貨，施曉娟估計第3季整體iPad生產量約為1,400萬台，季減3%、年減10%。