快訊

不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

自喻「小蝦米對抗大鯨魚」 李文宗稱檢察官有集體迷思：認為代表正義

關鍵是人！黃仁勳：美國想在AI領域領先 要先鎖定「這個國家」

聽新聞
0:00 / 0:00

台版晶片法第2年！五業者遞件申請 「這家公司」可望享租稅優惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
有台版晶片法之稱的「產創條例第10之2」已於2023年8月7日實施，今年是第二年申請適用，已於6月底截止申請。示意圖。路透
有台版晶片法之稱的「產創條例第10之2」已於2023年8月7日實施，今年是第二年申請適用，已於6月底截止申請。示意圖。路透

台版晶片法之稱的「產創條例第10之2」已於2023年8月7日實施，今年是第二年申請適用，已於6月底截止申請。經濟部產業發展署表示，今年有五家業者遞件申請。外界預期，台積電（2330）可望適用台版晶片法之租稅優惠。

根據經濟部公告產創條例第10條之2子法「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」，係以研發費用達60億元、研發密度達6%、購置用於先進製程之設備支出達100億元為資格門檻，不限適用產業類別；且2024年有效稅率為15%，才能適用產創條例10之2的租稅減免。

台版晶片法之適用，去年有四家申請。今年，因應美國對等關稅衝擊，台版晶片法適用之申請亦同步延長至6月底，據悉，今年有五家業者遞件申請，但相關公司不能對外說明。外界預期，台積電這次應會提出申請適用。

觀察2024年上市櫃公司財報，台積電、聯電（2303）、聯發科（2454）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、群聯（8299）、台達電（2308）、南亞科（2408）及華邦電（2344）等公司在研發費用、研發密度皆符合申請門檻。

依據公開資訊觀測站資料，2024年台積電研發費用達新台幣2,041億元，研發密度約7%，符合產創條例第10之2規定，年度研發費用支出達60億元、研發密度達6%等條件。

租稅獎勵史上最大

為鼓勵業者加碼投入前瞻創新研發及投資先進製程設備，產創條例第10條之2提供優惠抵減率，包含前瞻創新研發支出當年度抵減率25%，及購置先進製程設備支出當年度抵減率5%，租稅獎勵堪稱史上最大。

經濟部先前說明，申請產創第10條之2之租稅優惠，企業須提供說明文件及佐證資料，包括：公司產品、國際市場占有率、排名、進出口貿易等數據，作為技術創新和關鍵地位的審查指標等。經濟部將成立跨單位審查小組進行審查，是否符合先進研發投資。

經濟部表示，產創條例第10條之2明定公司須符合較高標準之資格門檻要件，若資格要件經審查不符，變更成適用產創條例第10條研發投資抵減或第10條之1智慧機械投資抵減之機制，提醒申請公司務必留意相關規定。

聯發科 群聯 經濟部 台達電 台積電 台版晶片法

相關新聞

黃仁勳訪北京證實H20晶片恢復銷往大陸 為台積電法說提前送利多

美國輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳正在北京訪問時宣布，美國已批准H20晶片銷往中國大陸、以及輝達將推出 RTX pro...

台版晶片法第2年！五業者遞件申請 「這家公司」可望享租稅優惠

有台版晶片法之稱的「產創條例第10之2」已於2023年8月7日實施，今年是第二年申請適用，已於6月底截止申請。經濟部產業發展署表示，今年有五家業者遞件申請...

蔡司加碼百億布局台灣 打造亞太科技與人才樞紐

蔡司總經理章平達日前主持「科技新視界 人才創新大師論壇」表示，蔡司因應全球布局，決定推動「Taiwan to Globa...

宏達電搶攻XR商機 預告HTC VIVE新品即將問世

宏達電（2498）15日在全球 HTC VIVE 官方社群平台（Facebook, Instagram及X）釋出「Wha...

配合審查作業！國巨公開收購芝浦電子 第五度宣布延長期限

被動元件大廠國巨（2327）15日第五度宣布，延長對芝浦電子的公開收購期限，以配合日本外國投資之審查作業，並提交對芝浦電...

國巨收購日本芝浦持續進展 日期再度延長至8月1日

被動元件大廠國巨公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）持續進展，國巨今天下午公告，收購日期延長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。