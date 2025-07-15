台版晶片法第2年！五業者遞件申請 「這家公司」可望享租稅優惠

有台版晶片法之稱的「產創條例第10之2」已於2023年8月7日實施，今年是第二年申請適用，已於6月底截止申請。經濟部產業發展署表示，今年有五家業者遞件申請。外界預期，台積電（2330）可望適用台版晶片法之租稅優惠。

根據經濟部公告產創條例第10條之2子法「公司前瞻創新研究發展及先進製程設備支出適用投資抵減辦法」，係以研發費用達60億元、研發密度達6%、購置用於先進製程之設備支出達100億元為資格門檻，不限適用產業類別；且2024年有效稅率為15%，才能適用產創條例10之2的租稅減免。

台版晶片法之適用，去年有四家申請。今年，因應美國對等關稅衝擊，台版晶片法適用之申請亦同步延長至6月底，據悉，今年有五家業者遞件申請，但相關公司不能對外說明。外界預期，台積電這次應會提出申請適用。

觀察2024年上市櫃公司財報，台積電、聯電（2303）、聯發科（2454）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、群聯（8299）、台達電（2308）、南亞科（2408）及華邦電（2344）等公司在研發費用、研發密度皆符合申請門檻。

依據公開資訊觀測站資料，2024年台積電研發費用達新台幣2,041億元，研發密度約7%，符合產創條例第10之2規定，年度研發費用支出達60億元、研發密度達6%等條件。

租稅獎勵史上最大

為鼓勵業者加碼投入前瞻創新研發及投資先進製程設備，產創條例第10條之2提供優惠抵減率，包含前瞻創新研發支出當年度抵減率25%，及購置先進製程設備支出當年度抵減率5%，租稅獎勵堪稱史上最大。

經濟部先前說明，申請產創第10條之2之租稅優惠，企業須提供說明文件及佐證資料，包括：公司產品、國際市場占有率、排名、進出口貿易等數據，作為技術創新和關鍵地位的審查指標等。經濟部將成立跨單位審查小組進行審查，是否符合先進研發投資。

經濟部表示，產創條例第10條之2明定公司須符合較高標準之資格門檻要件，若資格要件經審查不符，變更成適用產創條例第10條研發投資抵減或第10條之1智慧機械投資抵減之機制，提醒申請公司務必留意相關規定。