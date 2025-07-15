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HTC VIVE預告「What's new」 全新產品即將亮相

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）15日在全球HTC VIVE官方社群平台（Facebook, Instagram及X）釋出「What's new」新品預告圖，搶先揭示即將登場的最新力作消息。

本次預告以「What's new」為主題，象徵HTC不斷突破創新界限，為未來生活注入更多智慧與無限想像。更多新產品發布資訊將於近期揭曉。

宏達電6月合併營業收入為3.2億元，月增46.26%，年減20.65%；累計今年1至6月合併營業收入為14.03億元，年增3.07%。

宏達電 HTC

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