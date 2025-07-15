蔡司加碼百億布局台灣 打造亞太科技與人才樞紐

蔡司總經理章平達日前主持「科技新視界 人才創新大師論壇」表示，蔡司因應全球布局，決定推動「Taiwan to Global」策略，未來十年，蔡司更將投入百億元，打造結合在地優勢與全球視野的人才生態系，強化台灣在集團全球版圖中的關鍵典範地位。

章平達表示，蔡司近年陸續在台設立亞洲國際物流中心、半導體南科培訓中心、展示中心、代工中心與竹科創新中心，位於台中的品質卓越中心也預計於2026年第1季落成，持續深化對台灣市場的布局，建構最先進、完整的科技產業鏈。

章平達回憶，當初向總部提出台灣發展計畫時，就是看到那「1%的成功」，深信台灣擁有人才與產業的堅實力量，如今七年過去，蔡司台灣員工人數成長至今已達400名，蔡司台灣已成為集團在亞太的重要樞紐，這不只是投資的成果，更是對「看見台灣潛力」的見證。

看準台灣人才的高度潛力，蔡司致力打造一個融合本土優勢與全球視野的人才生態系。未來十年，蔡司將持續投入超過百億元資金，透過「Taiwan to Global」策略，不僅提供拓展國際視野的發展舞台，更以創新中心為核心，串聯技術交流、研發合作與人才培育，攜手台灣學界共同推動具備跨域整合力的未來科技關鍵人才，強化台灣在全球高科技產業鏈中的戰略地位。

針對快速變動的快速變動的地緣政治與技術格局，DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇，則強調台灣將藉著優秀人力持續保有無可取代的國際競爭力。

他以「天地人」比喻當前局勢，指出美國為天、中國為地、台灣則是人，強調台灣雖地小人稠，卻因擁有強大的供應鏈整合能力與極高彈性的製造韌性，在全球科技產業中占據舉足輕重的地位。

面對AI時代浪潮，黃欽勇指出，所有的問題幾乎都可以找到答案，但最可怕的不是沒有答案，而是「問不出問題」。他進一步呼籲青年，應學會「定義問題、定位自我、找到差異化」。