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宏達電搶攻XR商機 預告HTC VIVE新品即將問世

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
宏達電15日在全球HTC VIVE官方社群平台（Facebook, Instagram及X）釋出「What's new」新品預告圖，搶先揭示即將登場的最新力作消息。圖／路透社
宏達電15日在全球HTC VIVE官方社群平台（Facebook, Instagram及X）釋出「What's new」新品預告圖，搶先揭示即將登場的最新力作消息。圖／路透社

宏達電（2498）15日在全球HTC VIVE官方社群平台（Facebook, Instagram及X）釋出「What's new」新品預告圖，搶先揭示即將登場的最新力作消息。

本次預告以「What's new」為主題，象徵HTC不斷突破創新界限，為未來生活注入更多智慧與無限想像。更多新產品發布資訊將於近期揭曉，敬請期待。

宏達電今年6月營收3.2億元，月增46.3%、年減20.3%，單月營收為今年次高；累計上半年營收14.03億元，年增3.1%。

宏達電目前正積極拓展XR內容應用版圖，加速進軍國際市場，日前已宣布與日本電信與智慧場域ICT解決方案引領企業NTT Communications簽署策略合作，這又推動了大場域實景娛樂（ LBE）在日本的應用落地與市場發展，正式在日本展開沉浸式XR娛樂的新布局。

LBE是近年全球快速發展的沉浸式娛樂業態，跨越XR技術結合實體空間，廣泛觀賞展覽演播、交通、教育與文化創意HTC 提供的 LBE 解決方案，可支援用戶超過 1,000 平方公尺的場域中自由移動，具備輕量部署、彈性應用與高沉浸感等功能，協助場館在非活動期間擴展使用成效。

據悉，宏達電在歐洲策劃多場國際沉浸展覽，包括《永恆聖母院》、《凡爾賽：太陽王的失落花園》與《魔幻歌劇院》等廣受反思式的文化體驗，充分開展XR技術橫跨文化、科技與商業的整合力量。

營收 日本 宏達電 HTC

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