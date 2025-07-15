配合審查作業！國巨公開收購芝浦電子 第五度宣布延長期限

被動元件大廠國巨（2327）15日第五度宣布，延長對芝浦電子的公開收購期限，以配合日本外國投資之審查作業，並提交對芝浦電子「追加問題清單」的回覆。

國巨已於2025年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購。芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC，negative temperature coefficient）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力。

有鑒於國巨依據《外匯及外國貿易法》所提交之申報文件尚待主管機關完成審查，國巨今日依據日本相關法規決定將公開收購期限延長至2025年8月1日。

國巨預期可於公開收購期限之前取得主管機關核准收購芝浦電子股份之必要許可。同時，針對芝浦電子於2025年7月8日所提出之第五份追加問題清單（以下簡稱「追加問卷」），國巨已慎重評估並於今日正式提交回覆函。