快訊

大型社死現場！壽星變「保鮮膜木乃伊」綁鋼管車遊街 下場慘了

不背棄支持者！柯文哲：死在裡面都不會逃亡 保釋金太高「寧可被押」

月入6萬付不起18萬罰金？才和甜美女友交往 鄧佳華被爆入獄服刑6個月

聽新聞
0:00 / 0:00

配合審查作業！國巨公開收購芝浦電子 第五度宣布延長期限

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
國巨董事長陳泰銘。圖／聯合報系資料照片
國巨董事長陳泰銘。圖／聯合報系資料照片

被動元件大廠國巨（2327）15日第五度宣布，延長對芝浦電子的公開收購期限，以配合日本外國投資之審查作業，並提交對芝浦電子「追加問題清單」的回覆。

國巨已於2025年5月9日正式對芝浦電子發動公開收購。芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC，negative temperature coefficient）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力。

有鑒於國巨依據《外匯及外國貿易法》所提交之申報文件尚待主管機關完成審查，國巨今日依據日本相關法規決定將公開收購期限延長至2025年8月1日

國巨預期可於公開收購期限之前取得主管機關核准收購芝浦電子股份之必要許可。同時，針對芝浦電子於2025年7月8日所提出之第五份追加問題清單（以下簡稱「追加問卷」），國巨已慎重評估並於今日正式提交回覆函。

被動元件 日本 國巨

延伸閱讀

影／新世代個人移動載具? Honda UNI‑ONE預定在日本小規模推出

日本防衛白皮書示警 中國軍事活動恐嚴重影響安全

亂世投資的新解方 這ETF追蹤指數持續領先東證與日經表現帶勁

富邦產旅平險擴大保障 納入法傳病與日本醫療代墊服務

相關新聞

黃仁勳訪北京證實H20晶片恢復銷往大陸 為台積電法說提前送利多

美國輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳正在北京訪問時宣布，美國已批准H20晶片銷往中國大陸、以及輝達將推出 RTX pro...

蔡司加碼百億布局台灣 打造亞太科技與人才樞紐

蔡司總經理章平達日前主持「科技新視界 人才創新大師論壇」表示，蔡司因應全球布局，決定推動「Taiwan to Globa...

宏達電搶攻XR商機 預告HTC VIVE新品即將問世

宏達電（2498）15日在全球 HTC VIVE 官方社群平台（Facebook, Instagram及X）釋出「Wha...

配合審查作業！國巨公開收購芝浦電子 第五度宣布延長期限

被動元件大廠國巨（2327）15日第五度宣布，延長對芝浦電子的公開收購期限，以配合日本外國投資之審查作業，並提交對芝浦電...

國巨收購日本芝浦持續進展 日期再度延長至8月1日

被動元件大廠國巨公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）持續進展，國巨今天下午公告，收購日期延長...

蔡司總座章平達：機會就像在F1賽道找超車縫隙 成功藏在最微小的機會

為迎接7月求職季，來自德國的光學技術領導品牌蔡司特別舉辦「科技新視界 人才創新大師論壇」，邀集產官學跨域領袖，聚焦探討未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。