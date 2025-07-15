國巨收購日本芝浦持續進展 日期再度延長至8月1日
被動元件大廠國巨公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）持續進展，國巨今天下午公告，收購日期延長至8月1日，仍規劃今年第3季完成作業。
國巨從5月9日開始以每股6200日圓公開收購芝浦電子股權，期間數度調整延長公開收購期限，今天再度延長至8月1日。
國巨先前宣布，與芝浦雙方已同意，將於7月17日至18日於台北召開第3次會議，將延續6月18日展開的開放且深入的對話，進一步更有建設性的探討雙方可能的協同效益，並交流未來業務策略。
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