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國巨收購日本芝浦持續進展 日期再度延長至8月1日

中央社／ 台北15日電
國巨董事長陳泰銘。圖／路透
國巨董事長陳泰銘。圖／路透

被動元件大廠國巨公開收購日本芝浦電子（Shibaura Electronics）持續進展，國巨今天下午公告，收購日期延長至8月1日，仍規劃今年第3季完成作業。

國巨從5月9日開始以每股6200日圓公開收購芝浦電子股權，期間數度調整延長公開收購期限，今天再度延長至8月1日。

國巨先前宣布，與芝浦雙方已同意，將於7月17日至18日於台北召開第3次會議，將延續6月18日展開的開放且深入的對話，進一步更有建設性的探討雙方可能的協同效益，並交流未來業務策略。

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被動元件大廠國巨收購芝浦 擬召開第三次會議

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