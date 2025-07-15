英業達子公司英穩達撤回破產聲請 改進行清算
英業達（2356）15日公告，為加速完成公司解散，子公司英穩達董事會決議撤回桃園地方法院破產聲請，改進行清算程序。
英業達說明，後續擬由清算人與債權人協商清償債權，由清算人依相關法規進行公司解散事宜，符合清算程序，完成公司解散。
英穩達為英業達轉投資事業，主要從事太陽能電池製造銷售，受全球太陽能產業變化快速，國外廠商低價競爭，加上歐美關稅壁壘及貿易保護影響，全球太陽能產業景氣不佳，市場需求銳減，2021年12月英穩達董事會決議向桃園地方法院聲請破產。
英穩達宣告破產後，七家銀行無擔保授信總額18.7億元成為呆帳，英業達集團會長葉國一出面代償英穩達四成債務，化解與銀行團的歧見。
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