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蔡司總座章平達：機會就像在F1賽道找超車縫隙 成功藏在最微小的機會

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
蔡司舉辦「科技新視界 人才創新大師論壇」，讓經驗傳承、觀點交鋒，激發新世代對未來職涯的想像與勇氣，鼓勵青年主動探索未知、開創視界。圖／蔡司台灣提供
蔡司舉辦「科技新視界 人才創新大師論壇」，讓經驗傳承、觀點交鋒，激發新世代對未來職涯的想像與勇氣，鼓勵青年主動探索未知、開創視界。圖／蔡司台灣提供

為迎接7月求職季，來自德國的光學技術領導品牌蔡司特別舉辦「科技新視界 人才創新大師論壇」，邀集產官學跨域領袖，聚焦探討未來科技人才培育與國際競爭力，並展現深耕台灣的關鍵成果與未來藍圖。

蔡司台灣總經理章平達於開場致場中特別分享，Nobody Sees Like You是蔡司精神的最佳詮釋，我們相信，再好的科技也需要人去實現價值。身為來自新加坡藍領家庭的小孩，我深知機會得來不易，也因此更懂得珍惜每一個1%的可能。就像在F1賽道上尋找超車縫隙，成功往往藏在最微小的機會裡。蔡司正是憑藉這樣的洞察與執行力，在全球市場持續創造突破。

蔡司於2018年進入台灣以來，目前已建立五大事業群、員工數成長逾三倍，並推動「Taiwan to Global」策略，未來十年，蔡司更將投入百億元，打造結合在地優勢與全球視野的人才生態系，強化台灣在集團全球版圖中的關鍵典範地位。

章平達表示，為致力於推動台灣技術發展與培育未來人才的蔡司，蔡司特別在本月12日舉辦「科技新視界 人才創新大師論壇」，吸引近200名關注科技趨勢與人才發展的人士參與。

這本次論壇更邀集結多位橫跨產學界的重量級講者，包含蔡司台灣總經理章平達、看見 · 齊柏林基金會董事齊廷洹、宏碁智醫董事長連加恩、中央研究院院士葉鈞蔚，以及DIGITIMES暨IC之音董事長黃欽勇，分享他們的職涯歷程與前瞻視野，激發新世代對未來職涯的想像與勇氣，鼓勵青年主動探索未知、開創視界。

齊廷洹分享齊柏林基金會自2018年成立以來，已完成50萬張數位影像與10萬張底片的典藏整理，致力於讓父親齊柏林的影像遺產，轉化為具影響力的環境教育資源。齊廷洹鼓勵新世代青年發展多元視角的觀察力與價值判斷力，「不只是看見，更要選擇看見什麼，如何看見，這是人才最重要的能力。」在未來的跨域世界中，能夠以影像、科技、文化或社會議題為起點，發展出創意解方與同理行動的青年，將是驅動社會變革的關鍵力量。

中央研究院院士、素有「高熵合金之父」之稱的葉均蔚，分享他如何從一個懷抱飛碟夢的大學生，開創出首個發源於台灣的新型合金材料。他說：「我們每個人其實都有35億歲的生命，而我們的生命線從未斷過。」正因為生命如此珍貴，他鼓勵青年世代要勇敢築夢、堅持到底，即使質疑聲再大，也不要氣餒，因為「夢想沒有地圖，只要有心，一定可以走出自己的路。」

蔡司台灣總經理章平達強調，在當前全球科技快速演進的浪潮中，唯有擁有整合能力與創新思維的人才，才能真正引領變革。圖／蔡司台灣提供
蔡司台灣總經理章平達強調，在當前全球科技快速演進的浪潮中，唯有擁有整合能力與創新思維的人才，才能真正引領變革。圖／蔡司台灣提供

齊柏林 齊廷洹 蔡司 董事長

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