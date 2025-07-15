英業達撤回子公司英穩達破產聲請 改採「清算」程序

代工大廠英業達（2356）15日指出，子公司英穩達由於財產仍不足清償債務，團隊為了加速其完成解散步驟，經董事會決議將向法院撤回2021年遞交的破產聲請，同時改以清算程序來進行，並由清算人依相關法規進行公司解散事宜，而後續步驟，也擬由清算人與債權人協商清償債權，符合清算程序，也完成公司解散的最終目標。

回顧當初英業達在2021年代子公司英穩達召開重訊記者會、並派出集團財務長暨副總經理游進寶現身說明其破產事宜，他透露，英穩達總共負債額達到逾新台幣22億元，但團隊手中的總資產卻只有9億元，並且旗下整個太陽能電池片業務的產線，從2020年至2021都已停產，團隊主要是為了避免繼續對合併報表造成影響，才決定暫別該領域的業務。

游進寶表示，英穩達是英業達持股47.65%子公司，當初是因為資產不足以清償自身的負債，才選擇即時止損，惟有停止才能避免繼續增加虧損，設備的處分價值皆已攤平，公司也將轉向其他綠能產業，也避免影響股東權益；其中較大的股東有穩懋（3105）等公司。

游進寶表示，英穩達設立2010年，從事太陽能電池片生產銷售，受到國外廠商低價競銷及歐美國家關稅保護，市場不佳，英穩達雖已縮減組織規模，但仍難以承受營運虧損持續擴大，因此決議聲請宣告破產。而團隊於今日宣布撤回破產聲請，並改採「清算」手續來進行，後續也將由清算人依相關法規進行公司解散事宜。而對此事件，英業達早在2021年就已完成認列，因此清算英穩達對英業達並無造成影響。