華擎旗下東擎推出輝達Jetson平台 打造智慧邊緣新引擎

華擎（3515）旗下工業電腦領導大廠東擎科技（7710）（ASRock Industrial）推出全新AI開發平台，採用輝達（NVIDIA）Jetson AGX Orin模組，提供超級電腦等級效能，為邊緣AI、機器人與工業應用注入強勁動能。

東擎全新開發套件搭載NVIDIA Jetson AGX Orin系列模組（工業版/64GB/32GB），提供高達每秒275兆次運算（TOPS）的AI運算效能，大幅推進邊緣智慧的應用極限。為滿足電腦視覺任務需求，平台支援多達四組4-lane MIPI或GMSLII攝影機，並提供12組PoE埠。

擴充設計方面，搭載PCIe Gen4 x8與M.2 Key M／B／E插槽，分別支援儲存裝置、5g/4G LTE行動通訊與無線模組，滿足各類邊緣應用的連接需求。這款開發套件採用精巧節能的機構設計，具備-25°C至50°C的寬溫運作範圍，內建自動化控制所需的I/O功能，為製造商、系統整合商與開發者帶來邊緣AI運算能力的重大躍進。

Jetson AGX Orin開發套件適用於機器人、自主移動機器人（AMR）、無人機、遠端貨物監控、智慧零售與智慧城市等應用場景，透過彈性的攝影機整合設計與TPM 2.0安全防護機制，穩健應對工業場域的嚴苛挑戰，引領智慧邊緣應用登上新高峰。

NVIDIA Jetson AGX Orin系列模組（SOM）提供三種版本選擇，包括工業級版本、64GB與32GB配置，全系列採用NVIDIA Ampere GPU架構與Arm Cortex-A78AE處理器。AI運算表現最高可達275 TOPS，相較前代系列模組Jetson AGX Xavier，AI推論效能大幅躍升八倍，全面強化邊緣運算實力。

工業級版本搭載64GB LPDDR5記憶體並支援ECC錯誤修正功能，64GB與32GB版本則提供高容量記憶體選擇，滿足多元應用場景需求。所有版本皆內建64GB eMMC 5.1儲存空間，並支援-25°C至50°C寬溫作業環境，適用於各式高挑戰工業應用情境，展現卓越穩定性。

本平台具備多元連接介面，專為工業與邊緣應用打造。網路部分配備雙乙太網路埠，具變壓器與LED指示燈設計，其中一組採用Marvell Gigabit Ethernet PHY，另一組則搭載Intel I226IT PCIe乙太網路控制器。系統支援兩組RS-232／422／485串列通訊埠，分別透過DB9接頭與主機板上的排針連接，滿足多樣工業設備的通訊整合需求。

在外接裝置支援方面，提供四組USB 3.2 Gen2x1 Type-A接埠，支援高速資料交換。音訊功能則兼具麥克風輸入與立體聲喇叭輸出（2W+2W），並透過音訊擴充排針連接額外模組，提升應用彈性。顯示輸出搭載HDMI 2.0，支援高解析度的影像監控與視覺化需求，整體設計兼顧通訊效能與介面彈性，展現東擎在邊緣AI解決方案的核心實力。