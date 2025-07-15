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鴻海「獎學鯨」不只是獎學金 交流成長營為得主賦能、組建人脈

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
百位獎學鯨得主歡聚一堂，以合照為充實活動日揭開序幕。圖／鴻海提供
百位獎學鯨得主歡聚一堂，以合照為充實活動日揭開序幕。圖／鴻海提供

鴻海（2317）15日表示，集團旗下鴻海教育基金會主辦的「2025 鴻海獎學鯨交流成長營」於7月12日圓滿落幕，近百位獎學鯨得主齊聚一堂，學習與自己好好相處，也更有智慧地走向未來。

活動先由小花老師所帶領的團動破冰開始，這一群有著相似背景卻完全陌生的得主們迅速拉近了距離，並分享了自己的興趣、專長，與人生目標，讓每個人都可以成為彼此的真心朋友與珍貴人脈。

由於在現代社會中「會說故事的表達力」十分重要，因此基金會也邀請歐陽立中老師來引導學生思考：如何一開口就讓人記住你？如何說出一個引人入勝的故事？精彩的內容與演練讓學生收穫豐碩。

活動後半段，學生則被亞蒂絲老師帶入了情緒覺察與自我療癒的情境，認識來自夏威夷的療癒方法「Ho’oponopono」，透過四句簡單卻有力的話語——對不起、請原諒我、謝謝你、我愛你——對潛藏在內心的創傷、自我懷疑與壓力進行和解與釋放。講師鼓勵大家任何時刻、任何情境，都可以以一顆願意懺悔、請求寬恕、真誠感恩、與充滿愛的心用這個工具作清理，幫助自己、幫助他人。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，基金會一直致力讓「鴻海獎學鯨不只是獎學金」，希望透過交流成長營，為大家增能，也讓得主們互相串連而有更多的夥伴、更大的力量一路順利前進。

2025的「鴻海獎學鯨 -- 大專博士生組」的甄選即將於8月11日開始接受報名至10月13日中午截止，9月15日前報名更有早鳥鼓勵而能有獲得精美小禮之抽獎機會，歡迎符合資格的學子們關注鴻海教育基金會臉書、IG社群，或至官網查詢「2025年鴻海獎學鯨」了解報名資訊。https://bit.ly/4nIgtIc

透過「零極限」練習，亞蒂絲老師引導得主清理內在情緒，向內探索、與自己對話。圖／鴻海提供
透過「零極限」練習，亞蒂絲老師引導得主清理內在情緒，向內探索、與自己對話。圖／鴻海提供
團動破冰中，獎學鯨得主分享背景與志向，從互動中建立連結，為交流揭開序幕。圖／鴻海提供
團動破冰中，獎學鯨得主分享背景與志向，從互動中建立連結，為交流揭開序幕。圖／鴻海提供

鴻海 獎學金 大專 博士生

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