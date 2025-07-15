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瀚荃東莞常平舉行新廠動土 啟動中國大陸地區整併計畫

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
瀚荃於東莞常平舉行新廠動土，正式啟動中國大陸地區整併計畫。圖／瀚荃提供
瀚荃於東莞常平舉行新廠動土，正式啟動中國大陸地區整併計畫。圖／瀚荃提供

瀚荃（8103）15日於中國大陸莞常平地區舉行新廠奠基儀式，全面啟動中國大陸地區產能整併與產能調整計畫。除整合目前在華南地區的兩座生產基地合併為一個新廠，並進一步擴大規模整併範圍，預計在未來三到五年將目前中國大陸地區的五座工廠整合為成三個高效率的生產廠。

瀚荃表示，此次產能重整計畫，也規劃非中國大陸地區的產能占比提升至四成。透過區域整併、自動化導入與人力精簡，預期可有效降低營運成本與固定費用，並在未來三至五年間逐步顯現效益。

瀚荃表示，新廠將結合先進製造技術、自動化產線與高效管理機制，成為公司未來核心製造據點。透過此次整併，不僅可強化生產彈性與供應鏈韌性，亦有助於優化整體營運結構，提升全球服務能力與交期效率。

瀚荃董事長與執行長楊超群指出：「這次規劃新廠與產能整併，是瀚荃迎向下個成長十年的重要里程碑。公司將持續推動製造升級與區域產能優化，強化全球布局，為客戶提供更具彈性的服務，長遠為股東創造長期價值。」

新廠預計於2027年中旬完工投產，將支援瀚荃持續成長的全球訂單需求，並同步推進智能製造與永續營運策略。

瀚荃於東莞常平舉行新廠動土，正式啟動中國大陸地區整併計畫。圖／瀚荃提供
瀚荃於東莞常平舉行新廠動土，正式啟動中國大陸地區整併計畫。圖／瀚荃提供

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