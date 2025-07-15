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「爭點非爬蟲技術」談Lawsnote與法源爭議 數發部：關鍵是著作權

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
數位發展部政務次長林宜敬（右）今天表示，法律科技新創七法公司（Lawsnote）和法學資料庫業者法源資訊的訴訟案，「整件事情的關鍵不是爬蟲技術是不是合法，而是你用爬蟲技術去爬的資料是哪一些資料。」圖／翻攝數發部Youtube
數位發展部政務次長林宜敬（右）今天表示，法律科技新創七法公司（Lawsnote）和法學資料庫業者法源資訊的訴訟案，「整件事情的關鍵不是爬蟲技術是不是合法，而是你用爬蟲技術去爬的資料是哪一些資料。」圖／翻攝數發部Youtube

法律科技新創七法公司（Lawsnote）遭法學資料庫業者「法源資訊」提告侵權，針對法律資料平台Lawsnote與法源之間的著作權爭議，數位發展部政務次長林宜敬今（15）日回應，此案已進入司法程序，數位發展部「尊重司法機關的處理」。

Lawsnote遭法源資訊提告侵權並於2022年檢方起訴後，法院一審判決認定，Lawsnote於2019年間重製法源公司部分法規沿革資料之行為構成侵害著作權，對Lawsnote兩位創辦人分別判刑4年、2年，並賠償新台幣1.0545億元，引發輿論譁然。

林宜敬今天被問及相關議題時，回應指出，爭議的核心不在於爬蟲技術本身，而在於資料本身是否具著作權。

林宜敬說，整起事件牽涉三種類型的法規內容：法規內容、法規附件，以及法規沿革。其中，法規內容與法規附件皆為公共財，在政府開放資料平台上都可以查到；爭議焦點實際上集中於法規沿革的部分。

他指出，根據七法主張，部分法規沿革是由其內部人員依自行標準整理製作而成，「法規沿革是他們自己的員工依照他們自己內部的SOP去製作出來的」，所以爬蟲的部分，依據數發部理解，「整件事情的關鍵不是爬蟲技術是不是合法，而是你用爬蟲技術去爬的資料，是哪一些資料？是不是你爬的資料是有著作權的？而且這個著作權是在別家公司身上？」林宜敬說。

林宜敬說，這現在是一個「關於法律的法律問題」，而非爬蟲技術。

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