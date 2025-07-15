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政府擴大開放資料 公布促創條例草案

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
數發部15日預告《促進資料創新利用發展條例》草案1個月，盼藉此適當釋出政府資料，促進主權AI發展。（中央社示意圖）
數發部15日預告《促進資料創新利用發展條例》草案1個月，盼藉此適當釋出政府資料，促進主權AI發展。（中央社示意圖）

政府要擴大開放資料，讓AI可有更多元應用！數發部15日公告《促進資料創新利用發展條例》草案1個月，草案中規定政府開放資料應使用標準授權條款，且政府資料對外共享，應以非專屬授權為原則，同建立常態性政府資料共享機制。行政院資料創新利用諮詢會將協助推動政府之間，與產業共享政府資料。

開放資料需要標準授權

數發部表示，草案條文包含提升開放資料品質、促進機關間資料共享及產業資料共享、鼓勵機關提供激勵措施促進產業創新、強化資料創新利用諮詢機制等相關規定，以有效推行及落實資料創新，優化資料流通利用的環境。草案也規定政府開放資料應使用標準授權條款，以利於AI等新興科技的研發利用。

「盼透過政府釋出資料，加速我國主權AI發展！」數發部強調，政府資料對外共享，應以非專屬授權為原則，進而保障資料的廣泛流通並支援AI發展；草案也著眼於加強政府間的資料共享，推動建立常態性政府資料共享機制，並鼓勵產業間合作，提供補助、獎勵與輔導措施，確保資料流通機制安全、公平且無歧視。

機關設立資料長

法案也規定各機關須設立資料長，還有成立「行政院資料創新利用諮詢會」，協調各級機關推動資料創新利用的相關事宜。更透過訂定基本計畫及執行計畫，明確資料創新利用發展目標與執行措施，確保落實資料開放、共享及再利用。數發部最後指出，草案將公告一個月，民眾可透過公共政策網路參與平臺眾開講網頁反映意見。

數發部指出，現行資料利用仍面臨授權不明、共享不足等挑戰，尤其AI訓練需大量高品質資料，公部門若能率先釋出可用資源，對於產業發展與國際競爭力具有關鍵助力。

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