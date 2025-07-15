英飛凌安全架構的晶片交貨突破100億組

安全晶片是現今數位生活的重要組成部分。它們被嵌入到電子護照、身分證、支付卡和智慧手機中，保護著全球數十億人的個人資料和數位身份。全球電源系統和物聯網領域半導體領導者英飛凌的Integrity Guard安全架構自推出以來，基於該架構的安全晶片交貨量已突破100億組，達到重要里程碑。

Integrity Guard架構的基本理念最早於15年前隨首款SLE78系列16位安全晶片引入，並從此成為英飛凌安全晶片產品組合的核心要素。該架構旨在提供高水準的保護，目前已被整合到多個英飛凌晶片產品系列中，其特點是雙CPU設計以及基於硬體的錯誤檢測功能。為了滿足日益增長的安全與認證需求，英飛凌現推出該系列的新成員——搭載Integrity Guard 32安全架構的TEGRION SLC27G。

英飛凌安全與互聯系統事業部認證與身份解決方案資深副總裁暨產品線經理 Maurizio Skerlj 表示，搭載Integrity Guard架構的安全晶片出貨量已突破100億，反映安全架構的市場驗證已涵蓋了全球人口。如今，強大的安全晶片的價值比以往任何時候都更加顯而易見。我們正面臨全球網路攻擊的快速增長，同時數位化的加速也為網路犯罪分子打開了新的入侵途徑。此外，歐盟《網路韌性法案》等日趨嚴格的法規相繼推出，市場迫切需要先進安全的解決方案。

英飛凌表示，TEGRION SLC27G 安全晶片正在接受德國聯邦資訊安全辦公室（BSI）的認證，並計畫獲得CC EAL6+認證。這款晶片目前已提供樣品，並可接受大規模量產訂單。