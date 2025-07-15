黃仁勳訪北京證實H20晶片恢復銷往大陸 為台積電法說提前送利多

美國輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳正在北京訪問時宣布，美國已批准H20晶片銷往中國大陸、以及輝達將推出 RTX pro GPU。市場解讀這是川普政府對中國AI禁令鬆綁的前兆，由於這些晶片仍由台積電代工生產，無疑送給本周四登場的台積電法說會的一個大利多。

H20晶片恢復出口到中國，也激發今日台灣半導體族群股價上衝，台積電站上1000元，來到1110元，上漲15元；相關設備弘塑、辛耘等漲幅逾2%；材料分析廠閎康漲幅逾6%，汛銓和宜特漲幅逾2%；承接輝達晶片測試的京元電，漲幅逾3%；其餘基板族群景碩和欣興等漲幅也逾6%。

美國政府今年4月決定禁止輝達向中國市場銷售H20晶片，而H20是輝達為遵守美國出口限制而推出、專為中國市場設計的AI加速器。

預料這將是黃仁勳出訪前拜會美國總統川普後，在向川普保證會加大在美國AI基礎架構投資後，換得川普政府態度轉變。

黃仁勳先前專前來台參加台北國際電腦展時，就針對川普政府的AI禁令提出很完整的說明。

黃仁勳當時表示，美國出口管制，讓輝達不得不提列H20短少損失，高達數十億美元，這個虧損金額甚至與許多半導體公司的總營收相當。大多數晶片公司的季度營收只有幾十億美元，而輝達首季提列的虧損即達數十億美元。

他當時坦承，美國的出口管制對輝達營收影響也很大。他強調，中國市場非常重要，有幾個原因。第一，中國擁有全世界50%的AI研究人員。「我們希望AI研究人員基於NVIDIA技術打造能力。DeepSeek就是建構在NVIDIA上，這是送給我們的禮物，也送給世界的禮物。」

「現在DeepSeek運行得非常出色，第1季表現優異，是個優秀的AI模型，是開源的禮物。中國市場重要是因為那裡的AI研究人員非常優秀，他們無論如何都會開發驚人的AI，我們希望他們能基於NVIDIA技術建設。」黃仁勳加重語氣說明中國市場其實是很需要輝達的技術。

黃仁勳接著說，第二點是中國市場相當龐大。它是全球第二大電腦市場，獨一無二。他估計明年整個AI市場規模可能達到500億美元，而許多晶片公司的規模遠遠小於500億美元。

他說，對NVIDIA來說，500億美元的市場機會相當顯著，不能享受這樣的機會實在是非常可惜。這將為美國帶來稅收，創造就業，維持產業持續發展。

黃仁勳這次造訪北京受訪時釋出這項關鍵轉折，黃仁勳說「美國政府已經批准了我們的出口許可（指H20晶片），輝達可以開始發貨了，所以輝達將開始向中國市場銷售H20。我非常期待能很快發貨，對此我非常高興，這真是個非常好的消息。」

黃仁勳說，輝達還將發布一款名為 RTX Pro 的新顯卡。這款顯卡非常重要，它是專為計算機（電腦）圖形、數字（位）孿生和人工智能（慧）所設計。

根據央視報導，黃仁勳此次是應中國貿促會邀請，將出席在北京登場的第3屆「中國國際供應鏈促進博覽會」（鏈博會）開幕式。本屆鏈博會將於16至20日舉行，有230多家首次參展的中外廠商，輝達首次參加。