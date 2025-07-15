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鋒形科技：近6成企業願為AI人才加薪 加薪金額以這比重最多

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
鋒形科技調查結果發現，近6成受訪企業願意為具AI技能人才加薪，幅度以1001至3000元比率最高。圖/鋒形科技提供
鋒形科技調查結果發現，近6成受訪企業願意為具AI技能人才加薪，幅度以1001至3000元比率最高。圖/鋒形科技提供

台灣雲端人資系統領導廠商鋒形科技（Femas HR）今天發布《2025企業用人與AI趨勢調查》，近6成受訪企業願意加薪聘用具AI技能人才，幅度以1001至3000元比例最高，共同創辦人暨執行長李佳鴻指出，AI在人資領域應用正從效率工具轉向更具戰略性決策輔助，顯示台灣企業人資管理正加速邁向智慧化轉型。

隨著AI技術持續演進並加速融入各產業，企業對於AI關注已從概念討論邁向實踐應用，為了精準掌握AI人才需求趨勢，鋒形科技對外發布《2025企業用人與AI趨勢調查》報告，揭示台灣企業在AI應用與人才招募上的最新動向。

擁有龐大中小企業客戶基礎的鋒形科技，日前完成《2025企業用人與AI趨勢調查》報告，共蒐集140份有效問卷回覆，其中產業別與公司員工人數分別以批發及零售與11至30人為最大宗，這些企業對於具備AI技能人才的需求相當強烈。

調查報告最大亮點在於企業對AI技能人才的強勁需求與其帶來的薪酬溢價，根據調查結果，高達60%受訪企業表示未來招募時，希望求職者具備AI技能，相較去年呈現大幅成長，更具體來縮，有近6成受訪企業明確表示，當求職者具備AI技能時，將會給予加薪，其中幅度1001-3000元的比率最高（32.14%），意味市場對AI人才需求現況，以及擁有AI技能對於個人職涯發展實質助益。

李佳鴻分析，去年輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳訪台帶來的AI熱潮，已不再僅是停留在概念層面，而是真切地體現在企業用人策略中，AI技能已從衡量人才價值的加分條件，晉升為企業給薪關鍵，加速企業智慧與數位優化進程。

在AI技術實際應用方面，調查結果也揭示企業對AI認知的深化，與去年相比，透過AI技術協助履歷篩選（12.9%）以及求職者與職缺匹配分析（15%），仍為今年最主要應用場景，值得注意的是，預測員工離職風險的AI應用比率，已從去年的2.5%顯著提升至8.6%，應用排名躍升至今年第4位，這顯示企業對於AI的期待，正從單純的效率提升擴展到更深層次的人才洞察與管理。

對於尚未導入AI技術管理人事的企業來說，調查結果最希望AI能協助的項目依舊是履歷篩選與求職者與職缺匹配分析（皆為52.1%），其次為分析員工表現計算績效（51.4%）及規劃員工培訓內容（44.3%），反映出企業對AI提升效率及數據化管理的明確期待。

鋒形科技共同創辦人暨營運長杜俐芊指出，預測員工離職風險應用的快速成長，是企業人資策略從被動招募轉向主動留才的關鍵信號，這代表企業開始意識到AI技術在人才永續經營的巨大潛力，儘管目前僅有11.43%企業已開始運用AI技術於招募或人事管理流程，但市場對AI在人資領域渴望與發展潛力不容小覷，預期未來AI技術將從點狀應用逐步整合至人資流程各個環節，成為企業核心競爭力一部份。

鋒形科技將持續透過數位、自動化驅動雲端人資系統，為企業提供更完善的服務；亦將持續關注人事管理、人力資源領域上AI技術的期待與實踐，分享最新調查趨勢與實務建議，協助企業與人才雙邊接軌，共同迎接智慧人資新時代。

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