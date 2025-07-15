愛立信：年底全球5G 用戶數達29億 2030年衝上63億

愛立信發布最新一期《愛立信行動趨勢報告》，預估今年底全球5G用戶數將超過29億，2030年將達63億，台灣愛立信總經理周大企表示，愛立信預估，6G在2030年將開始出現一點點的網路及用戶，但未來超過10年時間，5G還是主導地位。

《愛立信行動趨勢報告》預測，全球5G用戶數在2025年第一季總數超過24億，2025年底將達29億以上，約占行動用戶總數的三分之一，並預計在2030年底達到63億，占全球行動用戶總數94億戶的67%。

台灣愛立信總經理周大企表示，根據台灣國家通訊傳播委員會（NCC）統計，台灣月租用戶中，使用5G滲透率已經來到41.3%。台灣平均行動用戶每月上網量，38GB，還是處於全球前段班，比印度的33GB還高。

《愛立信行動趨勢報告》預估，2030年底80%的行動數據流量將透過5G傳輸。行動網路流量成長，主要受新型態終端裝置的發展及多模態生成式AI應用兩大因素驅動。

此外，愛立信也認為，全球超過半數提供固定無線接入（FWA）服務的電信商都以5G提升「基於速度」的商業化收益；電信商持續部署5G獨立組網（Standalone, SA），2030年5G SA用戶數將達37億。

報告指出，行動網路流量保持20%的年成長率，未來五年有望翻倍成長；同時，固定無線接入（FWA）對全球電信商的吸引力持續增加，隨著5G能力增強，全球電信商陸續推出對用戶具吸引力、基於速度的FWA服務方案。