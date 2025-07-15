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美股巨頭唱多美股 投資首選大型成長股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美國總統川普競選時承諾，延續2017年的減稅措施，一次性將減稅、削減開支和邊境安全投資納入法案，於7月4日簽署生效。該法案總規模高達3.3兆美元，涵蓋4.5兆美元減稅與超過1.1兆美元支出刪減，此外，並永久延長部分企業稅優惠。美國總統川普盛讚此法案將如火箭飛船般推升美國經濟

減稅法案，有利傳統能源股，且降低半導體製造商在美設廠成本，赴美設廠的台灣半導體大廠有望受惠。永豐投信表示，對於看好美股長線基本面的投者，可善用定期定額或是逢低加碼策略，長期資產增值的投資機會。永豐美國大型500股票ETF基金（00858）7月23日為最後買進日，均在7月24日進行除息，並在8月19日發放配息。

美國科技巨頭資本支出成長與銷售之比創新高，互動媒體和軟體產業的資本支出與銷售之比平均為21.2%和16.5%，在最近四個季度資本支出領先。人工智慧熱潮一波接一波，AI需求推動資本支出加快，晶片大廠輝達Nvidia第1季度資本支出創下26億美元的歷史新高，年成長75%，在7月9日把市值衝破4兆美元。

世界首見且改寫美股里程碑，不僅超越微軟和蘋果，更有全球史上最有價值公司的美名頭銜。00858前十大成分股則是包含微軟、輝達Nvidia、蘋果、亞馬遜、Meta、帕蘭提爾、Broadcom Inc、TESLA、Alphabet及摩根大通銀行等，鎖定美國具有價值的公司。

美國整體數據顯示經濟基本面穩健，不過對未來景氣與貨幣政策保持審慎，市場預期聯準會降息次數提升，有利美股整體表現，後市行情仍可期。00858所追蹤的STOXX美國500股票指數，涵蓋產業面向多元。受惠於AI技術崛起，將為美股增添強勁動能。其中，大型成長股憑藉強勢增長機會與控制風險能力，將成為投資首選，有望在未來美股漲勢中獲取更佳報酬機會。

資本支出 美股 美國經濟

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