創新科技下半年聚光 四族群潛力札實

台灣對等關稅議題未定，財報法說即將來臨，市場觀望心態濃厚，台積電（2330）7月17日將舉行法說，市場高度關注，台股處在22,400~22,800點區間拉鋸，但只要關稅不要太出乎預期的差，加上第3季以後FED表明不排除再降息2-3碼，台股下半年仍有機會跟隨美股再挑戰23,000點大關。

展望後市，野村投信表示，台股基本面仍具韌性，AI伺服器與高階製程需求持續提升，聚焦AI應用鏈中具實質出貨與毛利優勢的個股，包含台積電概念股、矽光子元件、AI伺服器、散熱與高速傳輸等關鍵零組件供應商。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君表示，面對市場一連串不確定性，AI指標股-輝達股價其營收穩健成長及AI帶來的可持續性，股價再創歷史新高。AI是一種科技與產業的結構性轉變，不受關稅戰或地緣政治等單一外部事件所撼動，投資人應聚焦於基本面所展現的長期價值與競爭力，而非被短期波動干擾判斷。

從AI未來視角切入，林怡君表示，輝達驚人的成長動能使其遠期本益比持續下滑，即便是回歸長期平均水準，未來仍具備可觀的評價修復空間，也進一步突顯AI帶來的高成長 / 高性價比特性。

美國撤銷AI擴散規則（AI Diffusion Rule）後，可預期的是即便屬於第二級國家，將因為新政策而增加AI晶片購買量，不只帶動晶片製造商營收成長，也加速AI應用普及化，讓第三方開發的晶片也能加入輝達AI生態系中，這無疑對台灣AI上下游供應鏈產業（最直接影響如：ASIC / IP）將是巨大福音，台灣將成為最大受惠者。台股長期向上趨勢明確，即便過程若遇到拉回修正買進，中長期而言平均可望有不錯的表現空間。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美元匯率波動導致下半年電子產業的競爭力和匯損都不利，現階段雖然產業端面臨匯率及稅率的雙重挑戰，但反而更凸顯AI題材的成長性，包括輝達GB200量產邁入高峰，ODM在內包括廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）營收動能加溫，隨著下世代旗艦GB300預計下半年接棒上陣，將更進一步推升營運表現。

另外，四大CSP巨頭積極投入自研晶片的開發，帶動相關特殊應用晶片（ASIC）需求明顯升溫，其中IP大廠世芯-KY（3661）順利取得AWS Trainium 3訂單，預計挹注2026年獲利約18億美元，近期多家外資券商陸續上修目標價，也帶動世芯-KY股價大漲。

高盛證券預估2025/26年AI伺服器出貨量增加至112.5/147.5萬台，其中ASIC AI伺服器年增率可達25.5%與40%，出貨占比38%與40%，預估ASIC成長動能將優於其他AI伺服器。展望下半年，張繼文指出，相較於全球與亞洲電子業PMI近期走勢下滑，台灣的電子業的PMI仍在50榮枯值以上，表現相對出色。顯示AI的需求相當強勁，這也是第3季乃至於中長期的投資主軸。

電子股中AI相關（AI伺服器、高效運算、ASIC、先進封裝測試供應鏈）最為看好，若股價短線因漲多而拉回，反而將是中長線布局良機。短期消息面的變數可能讓市場上沖下洗，尤其對股性較活潑的科技股影響較大，然而就中長期成長潛力來說，根據歷史統計，科技股仍將是較具向上動能的族群，其中「創新科技」可望持續引領股市投資浪潮，動能更勝大盤或一般電子類股。