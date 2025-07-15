快訊

賴總統出訪過境美國態度堅決 選點棄休士頓改達拉斯

MLB／首輪靠2公分驚險晉級 羅利3輪狂炸54轟稱霸全壘打大賽

中一中女學霸遭撤台大醫學系資格 名醫曝「1關鍵」：她沒必要抄襲

創新科技下半年聚光 四族群潛力札實

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣對等關稅議題未定，財報法說即將來臨，市場觀望心態濃厚，台積電（2330）7月17日將舉行法說，市場高度關注，台股處在22,400~22,800點區間拉鋸，但只要關稅不要太出乎預期的差，加上第3季以後FED表明不排除再降息2-3碼，台股下半年仍有機會跟隨美股再挑戰23,000點大關。

展望後市，野村投信表示，台股基本面仍具韌性，AI伺服器與高階製程需求持續提升，聚焦AI應用鏈中具實質出貨與毛利優勢的個股，包含台積電概念股、矽光子元件、AI伺服器、散熱與高速傳輸等關鍵零組件供應商。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）經理人林怡君表示，面對市場一連串不確定性，AI指標股-輝達股價其營收穩健成長及AI帶來的可持續性，股價再創歷史新高。AI是一種科技與產業的結構性轉變，不受關稅戰或地緣政治等單一外部事件所撼動，投資人應聚焦於基本面所展現的長期價值與競爭力，而非被短期波動干擾判斷。

從AI未來視角切入，林怡君表示，輝達驚人的成長動能使其遠期本益比持續下滑，即便是回歸長期平均水準，未來仍具備可觀的評價修復空間，也進一步突顯AI帶來的高成長 / 高性價比特性。

美國撤銷AI擴散規則（AI Diffusion Rule）後，可預期的是即便屬於第二級國家，將因為新政策而增加AI晶片購買量，不只帶動晶片製造商營收成長，也加速AI應用普及化，讓第三方開發的晶片也能加入輝達AI生態系中，這無疑對台灣AI上下游供應鏈產業（最直接影響如：ASIC / IP）將是巨大福音，台灣將成為最大受惠者。台股長期向上趨勢明確，即便過程若遇到拉回修正買進，中長期而言平均可望有不錯的表現空間。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，美元匯率波動導致下半年電子產業的競爭力和匯損都不利，現階段雖然產業端面臨匯率及稅率的雙重挑戰，但反而更凸顯AI題材的成長性，包括輝達GB200量產邁入高峰，ODM在內包括廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）營收動能加溫，隨著下世代旗艦GB300預計下半年接棒上陣，將更進一步推升營運表現。

另外，四大CSP巨頭積極投入自研晶片的開發，帶動相關特殊應用晶片（ASIC）需求明顯升溫，其中IP大廠世芯-KY（3661）順利取得AWS Trainium 3訂單，預計挹注2026年獲利約18億美元，近期多家外資券商陸續上修目標價，也帶動世芯-KY股價大漲。

高盛證券預估2025/26年AI伺服器出貨量增加至112.5/147.5萬台，其中ASIC AI伺服器年增率可達25.5%與40%，出貨占比38%與40%，預估ASIC成長動能將優於其他AI伺服器。展望下半年，張繼文指出，相較於全球與亞洲電子業PMI近期走勢下滑，台灣的電子業的PMI仍在50榮枯值以上，表現相對出色。顯示AI的需求相當強勁，這也是第3季乃至於中長期的投資主軸。

電子股中AI相關（AI伺服器、高效運算、ASIC、先進封裝測試供應鏈）最為看好，若股價短線因漲多而拉回，反而將是中長線布局良機。短期消息面的變數可能讓市場上沖下洗，尤其對股性較活潑的科技股影響較大，然而就中長期成長潛力來說，根據歷史統計，科技股仍將是較具向上動能的族群，其中「創新科技」可望持續引領股市投資浪潮，動能更勝大盤或一般電子類股。

晶片 伺服器 AI

延伸閱讀

11檔台股ETF 受益人創高 整體上周增加2.1萬人

市場觀望關稅結果及台積電法說…台股價跌量縮 外資轉賣

就市論勢／績優權值股 聚光

台股主動式ETF表現犀利 靈活操作績效超越大盤

相關新聞

大馬管制AI晶片 緯穎、雙鴻、華泰等出貨恐受影響

馬來西亞昨（14）日無預警宣布，即日起將對美國高效能AI晶片的出口與轉運，實施許可制度。大馬是全球AI伺服器生產重鎮，該...

台積2奈米 傳奪英特爾大單…代工桌機處理器Nova Lake-S

台積電2奈米再添大客戶。業界傳出，英特爾已將2026年重磅級桌上型電腦處理器Nova Lake-S委託台積電代工，現正進...

今年3訪大陸…黃仁勳：製造業返美可為台減壓

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，美國推動科技製造「再工業化」的計畫是「完全正確的事」，可降低對他國的依賴，這也能減...

中東高毛利訂單穩定出貨 友訊大展現區域經營韌性

網通大廠D-Link友訊（2332）於2025上半年在中東市場表現亮眼，成功取得5G CPE大型訂單，全年預計出貨15萬...

輝達GB300重燃AI硬體動能 ASIC伺服器增長台廠誰受惠？

戴爾（Dell）執行長麥可．戴爾（Michael Dell）近日在社群平台X上，興奮地貼了一則貼文，「很榮幸能推出世界上第一款具有50倍推理運算吞吐量的GB300 NVL72」，他說，公司正和合作夥伴輝達、CoreWeave持續引領世界潮流。 這番話在全球關稅與匯率動盪之際，重新點燃AI硬體市場的篝火，讓下半年有了續熱話題。

最新AI市調出爐！鋒形：企業急搶才 近6成願為AI人才加薪

雲端人資系統領導廠商鋒形科技(Femas HR)15日發布《2025企業用人與AI趨勢調查》，近6成受訪企業願意加薪聘用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。