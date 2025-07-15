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中東高毛利訂單穩定出貨 友訊大展現區域經營韌性

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
友訊。公司／提供
友訊。公司／提供

網通大廠D-Link友訊（2332）於2025上半年在中東市場表現亮眼，成功取得5G CPE大型訂單，全年預計出貨15萬台，日前已陸續出貨，為年度營運增長注入動能。友訊執行長暨發言人張家瑞指出，此次成功得標，正是多年深耕市場的成果，也是在地團隊與客戶長期互信合作的具體展現。

他透露，這份信任奠基於友訊對電信產業運作機制的深刻理解，以及即時回應技術需求的專業支援能力。而5G CPE產品屬於電信市場中高毛利品項及快速變化的技術領域，顯示D-Link友訊科技在區域布局與產品組合策略上的成功，更彰顯其穩健經營與高附加價值導向。

中東電信市場競爭激烈、開發快速，友訊能在此取得重大突破，張家瑞認為來自多年在地經營的厚實基礎。自2002年於杜拜設立子公司以來，友訊在中東地區持續深耕，目前已在當地設立七個營運與銷售據點，服務範圍涵蓋埃及、南非、奈及利亞、肯亞、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、土耳其、突尼西亞、摩洛哥與巴基斯坦等國。當地團隊長期專注於電信領域經營，對電信營運模式、終端用戶習性與技術要求掌握深入，具備強大的在地技術支援能力，是此次大型訂單得以順利啟動的關鍵。

而友訊在北非市場早已建立穩固的合作基礎，過去在5G CPE等專案中表現優異，深獲肯定。當地客戶對產品規格與即時技術支援的要求極高，友訊團隊憑藉高度彈性的韌體客製化能力，成功滿足客戶需求，也為未來在4G/5G、MIFI及訊號延伸器等產品線的持續合作奠定堅實基礎。同時，為提升供應鏈整合效率與在地生產彈性，台鋼集團旗下的MIT供應鏈也積極強化整體產能調度與品質控管能力，以靈活因應市場變化。

隨著中東範疇內多國陸續進入5G時代，包括埃及在內的市場開始啟動相關網路升級需求，為友訊在中東與北非（MENA）市場創造長期成長契機。面對快速轉型的市場環境，友訊展現高度適應力與策略部署能力，持續透過在地團隊提供專業服務與技術支援，進一步鞏固其在高成長市場的領先地位。

此外，友訊於2024年以AQUILA PRO AI系列產品獲得當地Future Security Awards頒發「最佳AI創新產品獎」，肯定其在人工智慧應用於網路產品創新的實力。該獎項為中東區域具影響力的資安與科技產業獎項之一，為品牌於當地的能見度與專業信賴再添助力。

張家瑞強調，未來D-Link友訊科技將持續深化在地技術能量與客戶關係，以靈活應變的產品策略和堅實的供應鏈實力，積極掌握5G與數位家庭應用升級趨勢，為投資人創造更具延續性的價值成長動能。

友訊 中東 5G

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