AI 代工廠加快美國布局

川普關稅戰造成地緣政治議題持續動盪，供應鏈韌性面臨大挑戰，代工廠方面，以鴻海（2317）多元布局最廣擁優勢，其他台廠也加快美國製造腳步。

鴻海全球布局據點達233個，居代工廠之冠，可以滿足客戶在全球各地生產需求，受到地緣政治影響最小，尤其在美國，包括德州與威斯康辛州都設有AI伺服器工廠，並在加州聖荷西設立AI伺服器研發中心，與客戶共同開發新一代AI伺服器產品。鴻海董事長劉揚偉先前表示，接下來跟客戶在美國幾個州的生產合作計畫會愈來愈多，今年資本支出將成長逾兩成。

緯創全力挺進美國製造腳步，德州新廠明年量產，將專注AI GPU、高效運算等高單價AI伺服器產品。緯創總經理林建勳表示，當地原有的維修服務廠已有上千人規模，還要再招兵買馬。

至於緯穎德州新廠也預計第4季開始出貨，總經理林威遠表示，2026年投產進度將視關稅政策發展而定，目前還無法確定最終時程。

廣達近來擴廠腳步不停歇，持續加大美國製造腳步，發揮美國產能優勢，光是第2季就斥資逾10億元在美國加州擴大租賃廠房。廣達執行副總經理暨雲達總經理楊麒令先前表示，過去兩、三年，廣達每年都投入大筆資金擴廠，產能最具彈性也最成熟，現階段靜待美國政府關稅最終結果。

英業達也因應AI伺服器客戶需求，今年4月拍板挺進美國德州，確定落腳休士頓。