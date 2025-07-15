大馬管制AI晶片 緯穎、雙鴻、華泰等出貨恐受影響

馬來西亞昨（14）日無預警宣布，即日起將對美國高效能AI晶片的出口與轉運，實施許可制度。大馬是全球AI伺服器生產重鎮，該國此舉震撼業界，憂心恐導致輝達最新AI晶片銷售至馬來西亞路障重重，拖累廠商出貨。

法人認為，在大馬擁有龐大AI伺服器產能的美超微、緯穎（6669）等指標廠將受影響，緯穎又是台灣伺服器代工廠中，在大馬擁有最大產能的廠商，首當其衝；美超微相關供應鏈包括雙鴻、華泰等，同步警戒。

馬來西亞投資、貿易與工業部昨日發布聲明表示，根據新規，凡擬出口、轉運或過境運輸美國製高效能AI晶片的個人或企業，必須提早至少30天通報主管機關，而若知悉或合理懷疑相關貨品將被濫用或用於受限制的活動，也應主動通報。該政策即日起生效。

大馬當局在聲明中表示，此一措施旨在「填補監管漏洞」，「馬來西亞堅決反對任何個人或公司試圖規避出口管制或從事非法貿易活動，如發現違法，將面臨嚴厲的法律制裁」。

同時，大馬政府也正檢討是否將美國製的高效能AI晶片，納入「戰略貿易法」所規範的戰略物資清單。

馬來西亞為亞太地區伺服器生產重鎮，不僅美超微、緯穎等重量級伺服器業者落腳大馬，形成龐大的生產聚落之外，當地也擁有勢力龐大的華人勢力，包括楊忠禮集團、亞洲糖王郭鶴年集團等重量級富豪，動輒斥資數十億至百億美元興建AI資料中心，引起美方關切。

業界人士指出，跨國企業爭相在大馬建置資料中心，成為有心人士將輝達AI晶片繞道出貨至中國大陸，提供想像空間，同時，大馬當地華人集團也積極砸巨資建AI資料中心，當地華人海外政商關係良好，更引發美方聯想可能成為中國大陸廠商取得AI晶片的管道。

緯穎柔佛州一期伺服器整機櫃組裝新廠2023年量產，二期主機板產線去年也加入，並將視情況增設三廠。美超微柔佛州廠比鄰緯穎，新產能去年底開始出貨，每月產能可達5,000台機櫃，較既有產能翻倍。

英國金融時報（FT）3月曾報導，由於美國施壓阻止AI晶片流入中國，大馬開始加強監管半導體。

馬來西亞也正在調查當地與一起新加坡詐欺案有關的一批伺服器出貨，是否違反當地法律，這些伺服器可能包含受美國出口管制的先進晶片。