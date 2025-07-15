比特幣創高 國巨大贏家 出貨爆發

比特幣突破12萬美元關卡，再寫天價，挖礦熱潮引爆新一波礦機搶購潮，促使礦機製造商大手筆掃貨被動元件以生產礦機，伴隨AI需求續熱，國巨（2327）成為大贏家。國巨昨（14）日表示，旗下各產品線出貨動能強勁，訂單出貨比（B／B值）均大於代表景氣擴張的1。

被動元件在2017年至2018年曾爆發瘋狂搶貨與漲價潮，當時即是虛擬貨幣挖礦需求大增，礦機廠商大搶貨所致。業界分析，礦機具高速運算特性，一台礦機需搭載三、四千顆積層陶瓷電容（MLCC），消耗量是智慧手機的二至三倍，推升當年被動元件大榮景。

如今比特幣刷寫新天價，掀起新一波挖礦熱與礦機搶購潮，業界看好多年前挖礦潮、與伺服器需求帶動的被動元件榮景將再現，推升MLCC、鉭電容用量激增，挹注國巨、華新科等業者業績表現。

國巨表示，明顯察覺到伺服器應用續強無疑，當前各產品線的訂單出貨比均在1以上，市場對鉭電容的所需又更為顯著。

國巨並搭上AI伺服器大商機。業界分析，一台一般伺服器平均使用約2,000顆MLCC，AI伺服器因需要支援多顆GPU，MLCC用量飆升至2萬顆以上，且多數採用高階規格如X6S、X7R及X8。

至於聚合物鉭電容，在AI伺服器對高階電容耐溫性能需求增長，例如電源主板需承受高達攝氏150度的環境，遠高於一般產品的85度耐溫標準，聚合物鉭電容成為市場主要解決方案，帶動單價與需求量同步增長。