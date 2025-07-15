快訊

「非常不爽俄國」川普：50天內沒達成和平協議 將對俄課100%關稅

今飆37度高溫！留意午後雷雨 周末、下周2熱帶系統接力威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

比特幣創高 國巨大贏家 出貨爆發

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

比特幣突破12萬美元關卡，再寫天價，挖礦熱潮引爆新一波礦機搶購潮，促使礦機製造商大手筆掃貨被動元件以生產礦機，伴隨AI需求續熱，國巨（2327）成為大贏家。國巨昨（14）日表示，旗下各產品線出貨動能強勁，訂單出貨比（B／B值）均大於代表景氣擴張的1。

被動元件在2017年至2018年曾爆發瘋狂搶貨與漲價潮，當時即是虛擬貨幣挖礦需求大增，礦機廠商大搶貨所致。業界分析，礦機具高速運算特性，一台礦機需搭載三、四千顆積層陶瓷電容（MLCC），消耗量是智慧手機的二至三倍，推升當年被動元件大榮景。

如今比特幣刷寫新天價，掀起新一波挖礦熱與礦機搶購潮，業界看好多年前挖礦潮、與伺服器需求帶動的被動元件榮景將再現，推升MLCC、鉭電容用量激增，挹注國巨、華新科等業者業績表現。

國巨表示，明顯察覺到伺服器應用續強無疑，當前各產品線的訂單出貨比均在1以上，市場對鉭電容的所需又更為顯著。

國巨並搭上AI伺服器大商機。業界分析，一台一般伺服器平均使用約2,000顆MLCC，AI伺服器因需要支援多顆GPU，MLCC用量飆升至2萬顆以上，且多數採用高階規格如X6S、X7R及X8。

至於聚合物鉭電容，在AI伺服器對高階電容耐溫性能需求增長，例如電源主板需承受高達攝氏150度的環境，遠高於一般產品的85度耐溫標準，聚合物鉭電容成為市場主要解決方案，帶動單價與需求量同步增長。

被動元件 國巨 伺服器

延伸閱讀

富爸爸作者清崎示警：瘋追比特幣下場慘 小心淪為待宰肥豬

被動元件大廠國巨收購芝浦 擬召開第三次會議

國巨收購芝浦 四度延長

華星光、國巨 押長天期

相關新聞

大馬管制AI晶片 緯穎、雙鴻、華泰等出貨恐受影響

馬來西亞昨（14）日無預警宣布，即日起將對美國高效能AI晶片的出口與轉運，實施許可制度。大馬是全球AI伺服器生產重鎮，該...

台積2奈米 傳奪英特爾大單…代工桌機處理器Nova Lake-S

台積電2奈米再添大客戶。業界傳出，英特爾已將2026年重磅級桌上型電腦處理器Nova Lake-S委託台積電代工，現正進...

今年3訪大陸…黃仁勳：製造業返美可為台減壓

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，美國推動科技製造「再工業化」的計畫是「完全正確的事」，可降低對他國的依賴，這也能減...

緯創總座談輝達落腳北士科 對生意有正面影響

緯創近年積極國際布局之際，也持續扎根台灣，竹北AI園區6月才剛啟用，台北內湖研發大樓就馬不停蹄開始動土，並將招募超過1,...

黃仁勳訪陸非公開行程曝光 AI 教父合影小米董座雷軍

IT之家昨（14）日報導，大陸網上出現輝達CEO黃仁勳與小米董事長雷軍的合影。只見兩人在一處古色建築前合照，充滿笑意。另...

AI 代工廠加快美國布局

川普關稅戰造成地緣政治議題持續動盪，供應鏈韌性面臨大挑戰，代工廠方面，以鴻海多元布局最廣擁優勢，其他台廠也加快美國製造腳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。